勞動部職安署：訂定減災計畫 防止營造業墜落職災

台灣最高的天然水池，是在雪霸國家公園境內的翠池，翠池位在雪山七號圈谷之下，通常山友會選擇和雪山一起連走。由於翠池南有圈谷坡，北有凸提，因此推斷翠池可能是由冰河作用侵蝕所形成冰斗湖。 前往翠池的路上，會有大石瀑、玉山圓柏、黃金北稜角等自然生態景觀，翠池旁的玉山圓柏樹林下原本有座台灣最高的土地公，但如今這個歷史地標已不復存在，在那麼高的深山為什麼會有土地公？又為什麼會遷移，背後故事曾引發山友論戰。...

2024-05-02 10:00