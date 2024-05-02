快訊

前演藝工會理事長康凱涉掐脖暴打員工遭起訴 本人氣炸回應了

周日立夏4大禁忌！做1事前途恐暗黑 命理師：用5枚硬幣能開運

比2018年多！振興花蓮觀光方案「每房最高千元」7月1日上路到這時

勞動部職安署：訂定減災計畫 防止營造業墜落職災

中央社／ 台北2日電

防止營造業墜落職災，勞動部職業安全衛生署長鄒子廉今天說，勞動部將今年設定為「營造業墜落打擊年」，並訂定減災策進計畫，也請檢查機構提升檢查、裁罰及停工強度等。

立法院交通委員會今天邀請行政院公共工程委員會、勞動部就「公共工程職業安全衛生改善暨降低職業災害辦理情形」進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委李昆澤質詢提到，根據2022年勞動檢查統計年報指出，當年職災死亡共320人，營建業達156人、占48.7%，是近5年最高，而重大職災的類型中，墜落、滾落占48%。

李昆澤表示，至於重大職災原因分析，44%為不安全動作與設備兼具、21%為不安全設備、31%為不安全動作，而因為不安全設備或動作而罹難人數高達96%。

鄒子廉提到，勞動部為提升公共工程的職業安全衛生管理水準，落實職業安全衛生法令規定，除要求勞動檢查機構加強對公共工程監督檢查以外，並建立跨機關減災平台，積極與部會合作，引導工程主辦機關重視工安。

至於相關重點作為，鄒子廉說，包括加強公共工程監督檢查、建立職場減災跨機關合作平台、推廣加強公共工程職業安全衛生管理作業要點、訂定營造工程風險評估技術指引、強化重大公共工程施工安全審查機制、協助工程主管機關建立施工安全選商機制，以及舉辦優良工程金安獎選拔及表揚。

鄒子廉表示，統計歷年營造業重大職災，墜落均占災害類型之首，每年造成約百人死亡，占營造業整體重大職災近7成，而勞動部將今年設定為營造業墜落打擊年，並訂定減災策進計畫，請檢查機構提升檢查、裁罰及停工強度之外，並與營造工程主管機關及營造業相關公（工）會團體合作，共同打擊營造墜落職災。

職業 職災 衛生署

延伸閱讀

桃機T3工程近4成移工逃跑 工程會主委吳澤成坦言不應該

每年奪百命 職安署：營造業墜落占職災70％

勞工大遊行提薪資提升、退休權益5大訴求 勞部：審慎評估

1200元以下輕微違規不得檢舉 ！立委批不負責任 王國材：我也天人交戰

相關新聞

京華城、北士科案柯文哲遭告發貪汙 北檢分他案調查

民眾黨主席柯文哲擔任台北市長任內，有京華城容積率爭議，台北市議會5月1日組成跨黨派專案小組，調查北投士林科技園區地上權招商案及京華城的容積案。日前，有民眾告發台北市前市長、民眾黨主席柯文哲涉犯貪汙治罪條例，台北地檢署已分他字案調查，並指揮廉政署北調組蒐證、調卷及了解中。...

每年奪百命 職安署：營造業墜落占職災70％

營造業墜落職災屢創新高，每年都奪走百條人命。勞動部職安署長鄒子廉表示，近年營造業朝大規模、高樓層及深開挖趨勢，墜落風險比...

尋覓參天巨人、巨大黃金 探訪台灣夢幻冰斗湖「雪山翠池」

台灣最高的天然水池，是在雪霸國家公園境內的翠池，翠池位在雪山七號圈谷之下，通常山友會選擇和雪山一起連走。由於翠池南有圈谷坡，北有凸提，因此推斷翠池可能是由冰河作用侵蝕所形成冰斗湖。 前往翠池的路上，會有大石瀑、玉山圓柏、黃金北稜角等自然生態景觀，翠池旁的玉山圓柏樹林下原本有座台灣最高的土地公，但如今這個歷史地標已不復存在，在那麼高的深山為什麼會有土地公？又為什麼會遷移，背後故事曾引發山友論戰。...

照片看歷史／1959年萬華火車站跨站天橋通行 10名地方長老前導過橋

1959年5月2日，台北市新建的萬華火車站跨站天橋，上午10時舉行通行典禮，該地區的地方人士500餘人應邀觀禮。

掌握福島電廠核廢水排放 核安會：我魚類養殖場監測無異常

日本去年起開始福島第一核電廠含氚核廢水排放作業，我國核安會今年5月1日召開跨部會因應會議，針對源頭掌握、強化監測、擴散預...

政黨也要財務申報 5月底前未完成最重罰5百萬

5月是報稅季，除了民眾和企業外，政黨也應辦理財務申報。內政部今提醒，今年有78個政黨依法應於5月底前完成去年度財務申報，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。