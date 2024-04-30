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巴黎文化奧運台灣館展演 史哲：展現民主自由信念

中央社／ 台北30日電

2024年巴黎奧運即將在7月登場，主辦城市巴黎凸顯「文化奧運」，邀約台灣以「台灣館」名義作展演活動。文化部長史哲說，一連串精彩展演將彰顯台灣與世界的自由、民主等信念。

史哲表示，文化部陸續規劃在巴黎登場的跨領域系列優質節目，包括國家交響樂團（NSO）4月巴黎香榭麗舍劇院演出「來自台灣」音樂會，6月朱宗慶打擊樂團預計在巴黎做專場演出，到奧運期間重頭戲「台灣館」，無疑形成台灣文化內容的黑潮暖流，向全球遞出台灣多樣繽紛的文化名片。

根據文化部今天發布的新聞資料，巴黎文化奧運台灣館以「自由之聲、島嶼風華、當代新藝、世界共融」為4大主題，邀集22組表演團隊、120多人，將在7月27日到8月10日於拉維特園區（Parc de la Villette）設置台灣館展演，安排音樂、戲曲新編、舞蹈、DJ演出等近達60場節目。

其中參與「自由之聲」的團體包括「DJ林貓王」、「DJ妖嬌」、「DJ混種亞人」、「謝銘祐&麵包車樂團」，襯托台灣自由土壤所孕育出的音樂創作；「島嶼風華」則邀請「ABAO阿爆」、「DJ汝妮」、「TAI身體劇場」、「林宗範/風中燈牽亡歌團」，傳遞台灣島嶼風采與真誠的人情味。

「當代新藝」邀請「台北木偶劇團」、「三個人」、「三牲獻藝」、「同根生」、「邱淑蟬」、「Go Go Machine Orchestra 跑跑機器人」，分享當代台灣表演創作者對自身文化的再詮釋。

「世界共融」邀請「創作焦點」的女性馬戲、「楊乃璇/小事製作」、台灣變裝皇后「妮妃雅與瘋家」、DJ QuestionMark，展現台灣對世界共融的價值呼應。

此外，「島嶼風華」主題特邀「阮劇團」、「薪傳歌仔戲劇團」、「榮興客家採茶劇團」、「秀琴歌劇團」、「明華園日字戲劇團」，群力構築台灣傳統戲曲新編的當代樣貌。藉由所有團隊的接力登台，串連全長共16天的精彩演出，期盼成為園區內最熱鬧、最具動態張力及話題性的藝文據點。

現場還將數位輪播文化部藝術銀行平面、立體及錄像等近300位藝術家作品影像，據此交織呈現台灣多元文化地景與新創藝術能量，尤其讓國際看見青壯新銳的充沛活力，與世界分享台灣對自由、平等、性別、族群、母語、混種等價值認同的轉化及實踐。

巴黎奧運

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