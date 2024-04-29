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放養魚苗5月底前申報 以利天災損害獲得救助

中央社／ 台北29日電

每年4、5月養殖業放養新年度魚苗，漁業署今天提醒漁民，5月底前向當地鄉（鎮、市、區）公所申報當年度放養情形，把握期限申報，萬一遭遇天災損害才能獲得救助以加速復養。

農業部漁業署發布新聞稿指出，依據農業天然災害救助辦法訂定的「養殖漁業放養量申報及審查要點」，規範養殖漁民須於每年1月1日至5月31日前向養殖所在地鄉（鎮、市、區）公所辦理放養申報 ，如果遇到天然災害，可依法獲得政府救助，以利迅速復養。

其次，漁業署也說，申報人的基本資料及魚塭申報資料若有異動，也應備妥文件向養殖所在地的公所申報。根據漁業署統計，全國放養量申查報率，已自民國108年的85.2%，提升至112年的93.2%。

漁業署重申，最新養殖漁業申報放養動態統計資料，已公布在漁業署「養殖漁業放養量查詢平台」，漁民放養前可利用查詢各魚種的放養狀況，提前調整生產規劃、放養策略，避免集中放養、分散風險。

漁業署 漁民

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