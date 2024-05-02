促進熟齡就業，領取萬元獎勵金

為延緩勞工退離職場年齡、鼓勵企業僱用中高齡及高齡者人力，本市積極推動各項就業促進措施，以協助中高齡及高齡者失業者重返職場，期待能增進本市整體勞動力參與，同時有助於紓緩產業缺工問題。

圖／桃園市政府就業職訓服務處 提供

本市推出「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵計畫」計畫，提供設籍本市，並符合年滿50歲以上依法退休或依法領有老年給付之勞工及已退出勞動力市場條件之一者，於計畫期間向本市就業服務臺、銀髮人才服務據點、原住民族就業服務據點、桃園就業中心、中壢就業中心或新住民聯合服務中心申請，經推介於同一事業單位連續就業滿90日者，每人可領1萬元就業獎勵金；另為鼓勵中高齡者持續學習提昇職能，於參與本計畫前後2年內，參與「桃園市青年暨中高齡者自主學習方案」、「桃園市青年暨中高齡者技術士證獎勵方案」，加發職能獎勵金1,000元。

圖／桃園市政府就業職訓服務處 提供

另本市亦協助勞動部推動「55Plus壯世代就業促進獎勵」，只要是符合年滿55歲以上或年滿45歲以上依法退休者並離開職場3個月以上，經公立就業服務機構推介就業，受僱滿90日發給獎勵3萬元，最多發給兩次，部分工時工作者也提供每次1萬5千元之獎勵。又為鼓勵雇主提供友善職場，進而協助壯世代勞工穩定就業，凡雇主進用各公立就業服務機構推介年滿55歲以上失業者或依法退休者，並提供調整工時、心理諮詢或關懷措施等友善協助方案，可補助企業每人每月3,000元職場支持輔導費，最長12個月，每年最高30萬元。

圖／桃園市政府就業職訓服務處 提供

欲參與本市計畫之民眾可向本市就業服務據點提出申請(本市就業服務據點資訊)。更多資訊歡迎洽詢桃園就業中心(電話：03-3333005)、中壢就業中心(電話：03-4681106)或就業職訓服務處(電話：03-3322101分機8015)。相關規定及申請表單可至桃園市政府就業職訓服務處網站查詢及下載使用(https://oes.tycg.gov.tw/)。