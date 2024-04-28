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演唱會門票加價轉售 文化部裁罰金額逾200萬元

中央社／ 台北28日電

文化部表示，去年6月至今，已有8件以掃票機器人程式購買演唱會票券案件，其中3件移送地檢署，2件緩起訴。加價轉售檢舉案完成率約5成，現已裁處30案，總裁罰新台幣208萬4490元。

演唱會黃牛問題在台灣屢見不鮮，近期香港歌神張學友來台開演唱會，有竹科工程師撰寫搶票機器人程式，成為黃牛搶票的工具，遭警方逮捕。

立法院教育及文化委員會明天邀請文化部長史哲列席，就「表演及運動賽事黃牛票氾濫，相關單位取締、防範及執法成效」進行專題報告，並備質詢。

跟據文化部送達立法院的書面報告表示，文化創意產業發展法第10條之1修正條文，對於藝文表演票券黃牛「將藝文表演票券以高於票面價格或定價之價格上架販售（加價轉售）」及「以機器人程式掃票，並取得票券或取票憑證（不正方式）」等行為加以規管，並於2023年6月2日正式施行。

文化部指出，自2023年6月2日起至2024年4月15日止， 以機器人程式掃票，並取得票券或取票憑證的行為，文化部收受131件檢舉案件，扣除無效檢舉案後，併同刑事局與地方警察單位自行調查案件，目前已有8件以掃票機器人程式購買演唱會票券案件，其中3件移送地檢署，2件緩起訴，其餘案件調查中。

而在加價轉售方面，文化部表示，文化部收受的加價轉售檢舉案共2105件，檢舉案中資料完備可續行調查609件檢舉案，已交由地方政府進行調查，其中300件已處理完竣，309案調查中，完成率約5成。併同地方政府自行調查案件後，現已裁處30案，總裁罰金額計208萬4490元。

文化部指出，經統計，至今年4月15日止，文化部所收受的檢舉案件數相較去年6月已有下降趨勢，但實際檢舉案量仍須視熱門活動舉辦時間而定，加價轉售的平均金額已大幅下降，文化部所收受的檢舉案件中，約近9成為加價3000元以下案件。

文化部 演唱會 黃牛

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