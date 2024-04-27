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華府台灣智庫GTI擴大陣容 前AIT處長酈英傑加入

中央社／ 華盛頓26日專電

美國在台協會前處長酈英傑卸任前夕，正值中國禁台灣鳳梨，他一次面無表情從桌下拿出預藏的旺來，「咚」一聲放在桌上，挺台灣以實力抗霸凌。酈英傑返美後沒走遠，將加入華府智庫「全球台灣研究中心」。

「全球台灣研究中心」（The Global TaiwanInstitute，GTI）昨天宣布，AIT前處長酈英傑（BrentChristensen）將加入諮詢委員會。酈英傑表示，「身為一名長期台灣粉，我期待與GTI合作，促進更強大的美台關係」。

資深外交官酈英傑任內，美國捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗如及時雨抵台，他穿著衛福部背心到桃園機場「親迎」的畫面令人難忘。他也是外交部官員於公開、私下場合形容的鐵桿愛台男子。

酈英傑1989年至1991年第一次派駐台灣，在AIT擔任領事官員；時隔21年，於2012年至2015年再度來台接任AIT副處長。2018年8月接下AIT處長職務，這是他第3度駐台。

不過，牙醫背景的酈英傑與台灣結緣的時間遠早於1989。他19歲第一次離開家鄉時，目的地就是台灣。「對年輕的我來說，從那時起，台灣就成了交流與理解、探索與冒險的同義詞」。

他擔任AIT處長期間，台美關係明顯升溫，時任美國衛生部長艾薩（Alex Azar）及國務次卿柯拉克（Keith Krach）在2020年8、9月相繼訪台，是1979年台美斷交後，訪台層級最高的內閣及國務院官員，國務院更鬆綁施行多年的對台交往準則。

酈英傑2021年卸任前暖心金句不少，包括「雖然我就要離開台灣了，但是台灣永遠不會離開我」。但他也提醒，大家都容易落入每天枝微末節瑣事的循環中，例如，AIT處長是否「首次」出席某活動，或訪賓位階高低及背後含義。

他說，重點應該是放在美台既深且廣、以不同方式成長的關係。如今他加入GTI，或許正是這個想法的實踐。

返回美國後，酈英傑派駐國際民航組織（ICAO），今年1月告別35年的外交官生涯，回母校楊百翰大學（Brigham Young University）的政治學系擔任兼任教授。

GTI執行長蕭良其（Russell Hsiao）表示，酈英傑對台灣的熱情及為實踐美國外交政策的奉獻精神，正是熱情與實務專業的結合，這將有助於進一步推動GTI在促進美台夥伴關係中發揮獨特作用。

GTI於2016年成立，諮詢委員會成員包括前國防部長辦公室中國科科長包士可（Joseph Bosco）、美國國防部前亞太助理部長葛瑞格森（Wallace 'Chip'Gregson）、AIT前處長楊甦棣（Stephen Young）與司徒文（William Stanton）等。

AIT 美國在台協會 酈英傑

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