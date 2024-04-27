2024全球媒體獎 聯合報系「數位訂閱成長」奪冠

國際新聞媒體協會（INMA，The International News Media Association）倫敦時間廿五日公布二○二四年「全球媒體獎（The Global Media Awards）」各類別得獎媒體前三名。聯合報系以「破解密碼 ： 數據驅動策展計畫如何重塑訂閱成長」獲得「最佳訂閱成長計畫」全球第一名的肯定。

今年總計有來自全球四十三國、二四五家媒體的七七一件參賽作品，獲得各類別第一名的全球性媒體及新聞通訊社，包括彭博、華盛頓郵報、經濟學人、費城詢問報等。其中聯合報系在「最佳訂閱成長計畫」，擊敗兩家瑞典媒體及德國、南非各一家的參賽作品。

聯合報系參賽作品以數據發展部發展的數據驅動模組—「智慧策展（Curate X Program）」，驗證並提升報系內各平台的付費內容、即時新聞、訂戶互動等轉換成效。廿四日才在馬來西亞獲得WAN-IFRA（世界新聞出版協會）亞洲區冠軍，並晉級下個月在丹麥舉行的世界大賽。

聯合報數位版（vip.udn.com）是使用「智慧策展」模組和「共識地圖」等策展工具最頻繁的數位平台。數位版付費訂閱制運用智慧策展近三年，精準提供目標分眾用戶所需，同時藉由數據指標加強與訂戶互動，提高訂戶留存。

聯合報數位版使用智慧策展模組，已連續三年在全球兩大媒體協會組織（INMA及WAN-IFRA）締造台灣紀錄。