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520國宴主持人曝光 郭雅慧搭配混血男模戴凱文

中央社／ 台北26日電

520將至，就職典禮主持人由被稱為「學霸雙語甜心主播」的劉宸希，搭擋「零負評主持人」劉傑中；國宴部分由2024賴清德競選辦公室發言人，具20年媒體經驗的郭雅慧出任，搭配熟悉8種語言、台語流利的台灣巴西混血健美王子戴凱文。

中華民國第16任總統副總統就職典禮將在5月20日舉行，就職籌備會的活動籌備執行單位為中華文化總會。文化總會今天舉行「第16任總統副總統就職大會節目暨主持人發布會」記者會，公布就職典禮與國宴的主視覺、主持人以及節目內容，現場包含文化總會秘書長李厚慶、副秘書長黃竫蕙、民進黨中央黨部副秘書長翁世豪、三頁文設計總監顏伯駿，以及就職典禮表演者歌手周自從皆出席。

記者會公布，5月20日就職典禮主持人為Taiwan Plus英語主播劉傑中、三立新聞台新聞主播劉宸希，而首度移師台南舉行的總統就職國宴，主持人則為2024賴清德競選總部發言人郭雅慧、台灣與巴西混血男模戴凱文擔綱。

劉宸希表示，2016年她仍在國外就讀大學，趁著返台時全程觀看總統蔡英文當時的就職轉播，也下定決心希望有一天能擔任典禮主持人，沒想到8年後真的達標，堪稱美夢成真；劉傑中則說，外界稱他主持零負評，這其實是與幕前、幕後工作人員的默契所致，每次工作他都會全力以赴。

戴凱文熟悉8種語言，今天更以中文、台語、法文、西班牙文、越南文跟現場說早安，還即興演出唱了台語經典名曲「望春風」。他表示，5年前來到台灣就是希望成為台灣人，也已服過兵役，非常期待今年的就職典禮，相信會是個重要的學習。

此外，由於郭雅慧今天擔任記者會主持人，並未發表感想。翻開郭雅慧經歷，她具20年媒體經驗，曾為三立電視主播、台灣亮起來電視節目主持人兼製作人，專業形象鮮明，是台灣少數登上ELLE時尚雜誌專訪的主播，更曾多次入圍、榮獲知名獎項如吳舜文報導獎、現代財經新聞獎、文創產業報導獎等。

郭雅慧採訪的足跡遍布全球，且曾4度深入北韓擔任特派員，以及擔任南韓的總統大選特派員，主持多場大型活動，包括2屆總統府國慶大典。她擔任2024賴清德競選總部發言人期間，也主持多場重要活動，像是選前及當選2場大型國際記者會等。

媒體提問，4位主持人當天是否會有特殊橋段，劉傑中說，就職典禮多半是行禮如儀，發揮時間可能比較少，但2人已經交換社群帳號，應該會培養更多默契；郭雅慧則說，為此正在特訓中，暫時保密。

國宴

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