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烏克蘭NGO組團訪台 盼擴大台烏價值合作量能

中央社／ 台北26日電

俄烏戰爭爆發超過2年，烏克蘭NGO組團訪台，訪團成員今天表示，民主陣營互動是很重要的價值合作，應擴大合作量能，當民主國家面對威權政權時更是體現合作精神的時刻；而台灣的媒體發展多元，應多著墨烏克蘭狀況報導真實故事，不僅讓台灣人更認識實際情形，也讓政府機構有效掌握狀況。

烏克蘭自由民主聯盟駐東亞辦公室代表MariiaMakarovych、烏克蘭自由民主聯盟副主席YevheniiaFedotova、Right Room基金會主席Uliana Dzurliak、基輔獨立報記者Asami Terajima等人上午出席歐洲價值安全政策中心在台北捷克中心（Czech Hub）舉辦的座談會，針對「台烏雙方合作的計畫與展望」交換意見與想法。

俄烏戰爭爆發至今超過2年，Asami Terajima表示，烏克蘭當地處於非常辛苦的狀態，這起事件對很多國家來說發人深省，對台灣也是如此。

她說，台灣可以和烏克蘭合作，且有許多可深化交流的領域，例如台灣有半導體產業優勢，產業面的加強連結讓互動更頻繁，希望在各領域台烏都能深化認識與合作。

Asami Terajima也指出，台灣的媒體發展多元，應多著墨烏克蘭面臨的狀況，透過報導展現真實故事，不僅讓台灣人民更認識實際情形，也讓政府機構有效掌握狀況。

談及面對衝突的準備作為，熟悉建築工作事務的Uliana Dzurliak表示，「準備」這件事情至關重要，特別像是避難所、建築物設置、網路布建及社區規畫等方面，平時應做足準備，將其安全條件做到最好，這是展現韌性的重要一環，相信台灣也會強化這方面的建構。

台捷先前簽署援助烏克蘭計畫，物資直達戰區前線。Yevheniia Fedotova說，感謝台灣確實幫助烏克蘭，民主陣營的互動是很重要的價值合作，應擴大合作量能，特別是當民主國家面對勢力強大的威權主義政權時，更是體現合作精神的時刻。

同時也是烏克蘭之聲編輯的Mariia Makarovych日前拜訪中央社，Mariia Makarovych表示，自俄羅斯入侵烏克蘭後，烏克蘭對台灣有更多認識，也了解台灣是烏克蘭的重要夥伴，而媒體是重要管道，不少烏克蘭媒體對於跟台灣媒體合作有很高的興趣，其中不乏在民間有80%至90%的高支持度的媒體，而烏克蘭人對台灣了解的越多，就越有可能深化合作，像是設立辦事處等。

俄烏戰爭 烏克蘭

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