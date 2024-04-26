職災勞工重建之家9月啟動 提供一條龍復健服務

1956年4月26日，一對結婚14年未孕的夫婦，自1955年在中國家庭計劃協會的生育指導下，已經喜獲一位千金，不僅這位產婦的健康正常，且其嬰兒長得又白又胖，夫妻倆今天高高興興地抱著小孩出院，這是中國家庭計劃協會成立以來，主持2000多對夫婦的生育指導中，首次獲得的效果。

2024-04-26 09:00