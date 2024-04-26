職災勞工重建之家9月啟動 提供一條龍復健服務
為協助中、重度職災勞工獲得職能復健服務，財團法人職業災害預防及重建中心將在高雄成立重建之家，將提供一條龍復健服務，勞動部長許銘春今天說，預計9月啟動。
許銘春今天出席「2024全國職場安全健康週」活動時，接受媒體聯訪做上述表示。
職業災害預防及重建中心將成立重建之家，重建之家服務將結合重建及預防資源，除了個別化個案管理服務外，也希望從社會復健、職能復健及職業重建3面向提供服務，協助職災勞工重返職場，尤其是中、重度職災勞工，包含腦傷、脊髓損傷等。
許銘春今天說，重建之家租約已經完成，目前正在裝修中，最快9月啟用，裝修完會先進行試營運，盼建置職能復健的服務流程、SOP等。
許銘春也說，重建之家共有4層樓，地點落腳高雄青年路附近，離捷運近，是交通便捷、生活機能豐富的地方，希望重建之家成立後，第1年可以深度管理服務至少25名職災勞工。
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