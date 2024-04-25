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台灣技術團展示MIT農機具 驚豔印尼政府與農民：自動化太讚了

中央社／ 雅加達25日專電
台灣技術團團員向印尼政府人員、農業學校代表及農民示範操作台製自動包裝機。圖／台灣駐印尼技術團提供（中央社）
台灣技術團團員向印尼政府人員、農業學校代表及農民示範操作台製自動包裝機。圖／台灣駐印尼技術團提供（中央社）

台灣駐印尼技術團今天在西爪哇省卡拉旺縣舉辦自動育苗機及包裝機展示說明會，向農業部、學校代表及農民介紹台製農機具，探討引進自動化機械對農業現代化的重要，推廣台灣先進自動化技術。

台灣駐印尼技術團今天在西爪哇省（West Java）卡拉旺（Karawang）蔬菜中心，舉辦專業自動育苗機及包裝機展示說明會，吸引了印尼農業部、農科局、農業學校代表及農民參與，藉此推廣台灣先進的自動化機械技術，並提升印尼農業生產效率，促進當地農民的收益。

活動聚焦台灣技術引進印尼的成功模式。作為協助當地農業現代化的關鍵角色，台灣技術團成功引進2家台灣企業的先進設備，分別是台龍機械（TaiDragon Machinery）和大自然公司（Nature Maker）。

台灣技術團表示，台灣廠商生產的農機具不僅提升了農業生產效率，還幫助印尼農民開拓了更廣闊的市場。技術團團長高祥泰在說明會上，深入探討了引進自動化機械對印尼農業現代化的重要性，以及其對提升農業生產力和可持續發展的正面影響。

印尼農業部科長瑞諾（Reynold Sitompul）及卡拉旺農科局科長南妮（Nani Dwi Astuti）出席活動，並對引進台灣技術表示認可及感謝，他們認為，這將有助於印尼農業轉型，且朝向更有效率的生產模式進行升級。

另外，台灣技術團也在場示範自動育苗機及包裝機的操作，許多印尼農民對原本得花1至2個小時操作的工作，藉由機器能降到半小時，感到驚嘆不已，他們也因此了解到自動化帶來的成果，不僅可降低工時，同時也代表著能擴大生產並提高收入。

台灣技術團表示，這場展示說明會標誌著台灣技術在印尼農業領域深入應用，也為兩國農業合作帶來新的契機。高祥泰指出，這不僅將促進雙方在技術交流和經濟合作上更進一步發展，同時也為印尼農業現代化，提供了可持續且可行的解決方案。

印尼 農民

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