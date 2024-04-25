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調幅最高7.59%！勞保年金給付調漲8個年度 逾85萬人受惠

中央社／ 台北25日電
勞動部今天公告，配合消費者物價指數成長，將調整8個年度勞工請領的勞保年金給付，調幅最高7.59%，預估有85萬多名勞工受惠。圖／聯合報系資料照
勞動部今天公告，配合消費者物價指數成長，將調整8個年度勞工請領的勞保年金給付，調幅最高7.59%，預估有85萬多名勞工受惠。圖／聯合報系資料照

有領取勞保年金的民眾注意，勞動部今天公告，配合消費者物價指數成長，將調整8個年度勞工請領的勞保年金給付，調幅最高7.59%，預估有85萬多名勞工受惠。

根據勞工保險條例規定，以領取年金年度為基期，當中央主計機關發布的消費者物價指數累計成長率達正負5%時，就會依該成長率調整勞保老年年金給付金額。

勞動部勞動保險司司長陳美女今天告訴中央社記者，配合消費者物價指數成長，勞動部今天公告調整8個年度勞工請領的勞保年金給付，包含98年度、99年度、102年度至104年度、108年度至110年度共8個年度，調幅從5.51%至7.59%之間。

其中，98年度、99年度、102年度至104年度，過去都已分別依規定調整過年金給付金額，這次是重新起算消費者物價指數累計成長率後再次調整。

陳美女說，這次調整預估有85萬餘人受惠，金額將從5月起調整，勞工待6月入帳後就可看到調整後的金額。

另外，陳美女也說，100年度、101年度、105年度至107年度、111年度、112年度請領勞工保險年金給付者，及111年度、112年度請領勞工職業災害保險年金給付者，因消費者物價指數累計成長率尚未達法定調整標準，因此這次並未調整年金給付金額。

勞保年金 消費者物價指數

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