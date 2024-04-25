農膜焚燒掩埋釀汙染 醫示警：塑膠微粒有毒性

農民種植作物時常用的「農業用塑膠膜」（農膜）並非「公告應回收廢棄物」，但因使用量巨大，農業部及環境部近年鼓勵農民將其回收再利用。然而，全台缺乏統一的農膜回收機制，加上產出時間不定、產地分散又夾雜泥沙，導致回收業者不願收取，多數農民自行處理，衍生焚燒與掩埋亂象。

對於焚燒農膜，林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海分析，若農膜材質是「聚氯乙烯」，加上不完全燃燒就會產生戴奧辛。他說，戴奧辛主要來自工業製程中未管控的廢棄物燃燒，容易累積在食物鏈，會存於動物脂肪組織，也有遺傳毒性，間接傷害細胞DNA，「戴奧辛短期高量暴露，會引起皮膚病變及肝功能異常；長期低量暴露，會引發惡性腫瘤、免疫力異常、流產等。」

至於掩埋亂象，顏宗海指出，目前無法確認塑膠微粒或更小的「奈米塑膠微粒」（nanoplastics），是否會汙染農產品，但是土壤中的塑膠微粒若汙染地下水，就會有食安疑慮。他強調：「國內外研究指出，塑膠微粒會汙染到水源，河川、海洋裡面有塑膠微粒，會進入魚的身體、食物鏈和我們人體。」

顏宗海表示，動物實驗和細胞實驗證實，奈米塑膠微粒是有毒性的，「我們知道它對人體有危害，但是目前醫學了解不多，不知道是否增加癌症風險」。

國立中興大學土壤環境科學系終身特聘教授林耀東指出，農膜使用初期能提高作物產量，因此全球使用量持續增加，每年超過200萬公噸，但研究顯示，長期使用後產量反而減少，甚至影響環境與人體健康。

林耀東分析，農膜埋入地面後可能破碎成小於5公厘的塑膠微粒，不只存在土壤表層，更會被水帶往深層，甚至進入地下水系統，流佈至整個生態圈。

他指出農膜危害的四大階段：隨著時間推移，塑膠微粒汙染可能逐步影響土壤健康、作物產量與生物多樣性，最後累積在食物鏈頂端的人體。