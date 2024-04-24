「打詐1.5」有用嗎？陳建仁：詐欺案仍處於高原期 投資詐欺最嚴重

行政院長陳建仁今天說，新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版實施至今已有具體成效，不過詐欺案件仍處於高原期，尤其以「投資詐欺」最為嚴重，打詐團隊應即時提出相關應處措施，滾動式修正。

行政院今天透過新聞稿表示，陳建仁主持「行政院113年第2次治安會報」時指出，打詐行動綱領1.5版自去年6月實施至今年3月底為止，已有具體成效，例如識詐宣導總觸及人數達1億2810萬人次、國際來話攔阻及警示減少96.7%來話話務量、159個機關單位導入111政府專屬短碼簡訊、5家電商平台業者導入「物流隱碼」，以及遊戲點數防詐鎖卡平台減少94%詐騙案件數等等。

他說，政府也成立查緝詐欺及資通犯罪督導中心，目前實施13波查緝專案，查獲1909件犯罪集團，查扣不法犯罪所得超過新台幣38.7億元等，充分展現政府打擊電信詐欺犯罪決心。

但陳建仁也提醒，詐欺案件仍處於高原期，尤其以「投資詐欺」最為嚴重，期勉打詐團隊未來針對詐欺集團新興手法仍須努力，即時提出相關應處措施，並透過滾動式修正，持續精進打詐策略，以減少民眾財產損害。

陳建仁說，為配合提出下一階段的打詐行動綱領，治安團隊正積極研商打詐專法，以阻斷詐欺源頭，期盼透過制定更完備法源依據，提升政府在防堵及打擊詐騙方面的效益，也請相關單位掌握立法作業時程。