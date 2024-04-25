七期名宅御用大師戴育澤力作！「豐榖璞樂」形塑國際美學地標

建築大師戴育澤擅長將空間引入自然，透過藝術美學為建築增添感動與詩意，從地標級的「聯聚和平大樓」、「中國醫藥大學創研大樓」，到「日月千禧酒店」、「大毅老爺行旅」，他的建築風格難以定義，總是以前瞻國際化的眼光，為區域樹立美學高標。

七期名宅御用大師戴育澤於崇德文心推出罕見的中坪數輕豪宅。 圖／豐穀璞樂 提供

近年戴育澤更成為七期許多名宅指定的建築師，以戴式美學、國際質感地標改寫七期城市風貌，於文心崇德的最新力作「豐榖璞樂」，更是大師作品中罕見的中坪數輕豪宅，讓民眾有機會以輕總價，入住豪宅御用大師團隊設計的美學住宅，而且距離文心崇德捷運站200米，散步約2分鐘，因此一推出即造成轟動！

建築大師戴育澤作品屢屢為區域創下國際美學新高標。 圖／豐穀璞樂 提供

大師出手，就是不同凡響！「豐榖璞樂」建築外觀以豐穀建設「稻穗」意象設計，顛覆平面設計美學，綠植牆面將生態與建築理念揉合，優雅的曲線設計增添視覺美感，形塑建築宛如藝術品般的存在，在名宅林立的精華區中獨樹一格，讓人看見一座極具保值性的建築精品。

「豐穀璞樂」連機車停放區也採垂直綠化設計，從細節體現居住美感。 圖／豐穀璞樂 提供

結構方面，「豐榖璞樂」更對齊豪宅標準，與台北大安區名宅「信義聯勤」、台中綠園道的「由鉅大恆」，同樣鎖定國家認證、難取得的「耐震設計標章」，並經由第三方專業單位監督，建築骨架耐震度達0.3576g，超越921地震 0.2787g強度，且全棟採用5000磅混凝土，讓建築結構更穩健，吸引附近許多住在老公寓的在地客慕名而來，希望能給家人一個更安全的家。

除了結構穩如泰山，「豐榖璞樂」高坪效內涵也令人驚豔，34坪規劃大三房、中島餐桌、主臥更衣間，且戶戶三面採光，兩間衛浴都可開窗，回歸住的根本，藉由舒心適切的空間營造，充分滿足菁英家庭的居住品味。

居住環境和機能更是不用說，「豐榖璞樂」坐落於崇德文心十字軸心黃金地段，附近有四季幼兒園、文心國小、普林斯頓小學、崇德國中等優質學校，散步約2分鐘就到達G6捷運站，國高中生可以自己上下學、免接送，適合重視教育的家庭；並鄰近好市多北屯店、漢神百貨、台中巨蛋，以及崇德文心、北平、昌平3大成熟商圈，周邊生活機能一應俱全，足可預見生活品質和發展榮景，目前建商提供輕首付專案，成為首購族成家首選，也磁吸精打細算的置產族、換屋族搶先卡位，限量珍藏璀璨大師名宅。

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