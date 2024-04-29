買房抗通膨 新潤「士科大院.」低訂簽創風潮

文／ 士科大院 提供

通膨壓力風雨欲來，置產客未雨綢繆。北士科水岸宅新潤「士科大院.」日前公開，推出輕鬆擁有早鳥方案，訂簽88萬起三房含車即可入主北士科水岸，引爆收藏熱潮。

新潤「士科大院.」入主北市新灣區水岸生活，完整街廓1929坪基地親水地標，限量早鳥方案，三房含車訂簽88萬起。 圖／士科大院 提供
新潤「士科大院.」入主北市新灣區水岸生活，完整街廓1929坪基地親水地標，限量早鳥方案，三房含車訂簽88萬起。 圖／士科大院 提供

聯準會FED日前表示，美國經濟強健，通膨回歸目標2%缺乏進展，暗示聯準會短期內不會降息，政策利率將維持在23年高點。和全球景氣連動的台灣也隱然受到資金充沛的通膨壓力，近期房市熱度正反應著消費者今日不買明天更貴的預期心理。回不去的房價主要來自於原物料及人力成本結構的問題，另外則是台商資金回流推波助瀾，加上台灣碳稅首波開徵，建築成本高漲勢必反應在售價，做足功課的置產客往往行動先於政策，意識到通膨風暴不退，將資金停泊在房地產仍然較穩當可靠。

日前剛剛公開的新潤「士科大院.」即率先開出紅盤，新潤興業更推出輕鬆擁有的早鳥方案，訂簽88萬起三房含車即可入主北士科水岸，讓客戶更從容的活用手上資金，因而風靡無數台北菁英家庭，據了解，不只首購客出籠，連三房自住客也同樣被壯闊親水場景所吸引。

基地附近水岸生活現場實景。 圖／士科大院 提供
基地附近水岸生活現場實景。 圖／士科大院 提供

北士科因科技大廠陸續進駐，更挾台北市門牌最後一塊重劃區的魅力掀起爭藏風潮，更由於純住宅區僅佔14%不到。軟橋段提前啟動個案陸續完銷，新洲美段以超級水岸優勢，讓首發個案新潤「士科大院.」成為北市新購屋熱點。來到現場的客戶無不臣服於超越大直的新水景，沒有堤防可以直接散步親水的住宅區格外迷人。而且北士科不只有科技業的人口紅利，已動工的金仁寶55層大樓完工後將如北區的台北101，引進時尚、美食、購物等豐富機能，自然休閒及生活便利一舉兩得。

績優上櫃6186企業新潤興業嚴選北士科壯闊美地，一次大規模開發1929坪方正街廓，特別力邀國內外頂尖團隊，豪宅大師呂建勳形塑雙塔地標、世界一流酒店集團設計鼻祖全球精品酒店造局者ＨＢＡ規劃飯店級豐富公設、日商大林組承諾恆久安全的工程品質、新銳景觀巨匠吳書原形塑自然庭園美學，加上進化版的建材，皆是台北市難得一見的頂奢享受。

據了解，兩房仍受首購客或企業二代青睞，三房、三加一房因格局尺度更舒適雍容，也同獲高端自住型客戶喜愛，成為低訂簽、輕鬆置產、高坪效、高品質、高享受首選標的。新潤「士科大院.」北士科國際水岸1929坪水花園地標正式公開已是熱點。26-53坪早鳥方案限期限量。

預約專線02-28202688
線上預約https://bit.ly/3Q6YsV0

基地附近雙溪碼頭實景。 圖／士科大院 提供
基地附近雙溪碼頭實景。 圖／士科大院 提供

相關新聞

照片看歷史／1958年土耳其總理訪台 時任閣揆俞鴻鈞親迎並鳴放19響禮砲

1958年4月28日，時任土耳其總理孟德斯（Adnan Menderes）下午4時30分偕隨員一行25人，由韓國乘銀白色的子爵式專機抵台，在華進行為期3天的訪問。這位中東的反共領袖於抵達台北時，受到我國朝野的熱烈歡迎。政府特派軍刀機16架至國境迎護，還在松山機場以包括19響禮砲的隆重禮儀相迎，而時任行政院長俞鴻鈞、外交部長及其他部會首長等數百人則在機場歡迎。...

聯合報一周大事4/21~4/27

國內

大直國際新富聚落 精品小宅稀有問世受青睞

全台房市歷經市場洗禮，但黃金地段依舊能脫穎而出！有別於傳統豪宅區，大直是台北市的新興豪宅聚落，不僅坐擁國際級商辦核心、內科高科技產業鏈結、頂級星級飯店、百貨商圈外，更有身價易漲難跌的水岸豪宅林立，長年

臺中地政金光閃閃 金檔、金質雙冠

臺中市政府地政局金光閃閃、得獎連連！有機關檔案管理「奧斯卡獎」之稱的「金檔獎」，臺中市地政局累計勇奪八金，2023年第20屆「金檔獎」由清水地政事務所抱回，再度為臺中地政團隊爭光，更象徵臺中地政團隊持

開拓未來續航力 博幼基金會與滙豐台灣幫偏鄉孩子點一盞燈

身處水泥叢林，我們早已習慣資訊爆炸的生活，並練就汲取所需資訊、摸索出未來方向的技能；然而在同座島嶼的彼端，卻有正值學齡階段的孩子囿於家庭狀況、師資缺乏等因素，在畢業後的職涯選擇不得已限縮了多元發展的可

航空業減碳多管齊下 桃園機場：深化夥伴合作、關注新興科技

隨著疫情穩定解封，觀光旅遊需求旺盛，航空產業除迎接景氣回溫，也積極啟動淨零升級策略，以符合2050年淨零轉型國家目標。交通部民用航空局林國顯局長、桃園機場公司總經理范孝倫於《今周刊》第六屆「台灣大未來

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。