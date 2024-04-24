蔡總統接見美眾議院跨黨派訪團 稱將持續壯大民主陣營

總統蔡英文今天接見美國聯邦眾議院跨黨派議員訪問團表示，台灣會持續和美國及更多國家合作，壯大民主陣營，共創全球穩定與繁榮。

總統蔡英文上午在總統府秘書長林佳龍、國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮陪同下，接見美國聯邦眾議院共和黨黨團會議秘書長麥克林率領的跨黨派訪問團；訪團成員包含，麥克林（Lisa McClain，另譯：麥珂蓮）、民主黨籍聯邦眾議員奇爾迪（DanKildee，另譯：克爾帝）、艾福特（Mark Alford，另譯：艾佛德）等。

總統致詞首先對訪團到訪表達歡迎，並提及麥克林、奇爾迪與艾福特都是國會台灣連線成員，不僅長期關注台灣議題，更多次透過連署及提案支持台灣國際參與。

她並感謝美國聯邦眾議院日前通過「印太安全補充撥款法案」，為台美合作編列經費，很高興美國參議院剛剛也通過這項法案，她要感謝各位以行動展現對台灣的支持，也在增進台美各領域上扮演重要的角色。

總統說，今年是台灣關係法立法45週年，面對威權主義的擴張，台灣與美國更要攜手合作，共同為印太區域的和平穩定貢獻心力。

她感謝美國政府與國會根據台灣關係法跟六項保證，持續對台軍售，也完成「2024會計年度綜合撥款法」的立法，為支持台灣的措施跟倡議提供更多資源。

總統表示，台灣與美國是重要貿易夥伴，除了完成台美21世紀貿易倡議首批協定的簽訂，也期盼減免雙重課稅法案早日完成立法，促進台美雙向投資及產業合作，共同打造更完善的交流環境。台灣會持續與美國及更多國家攜手壯大民主陣營，共創全球穩定及繁榮。

麥克林致詞時表示，雖然蔡總統即將卸任，但過去幾年的貢獻已留下深刻影響。台灣是自由、民主且強健的國家，美國對蔡總統任內展現的領導力充滿欽佩，也越來越了解台美關係穩健的重要性。

麥克林提到，台灣每天都面臨來自中共的威脅，無論是空域的軍事威脅、海上的挑釁行為或經濟面的壓力，台灣持續為了自由奮鬥。美國是自由的象徵，美國的歷史就是不斷克服壓迫，確保所有人都享有自由。而台灣也有相似的歷史，因此即使遠隔重洋，台美關係仍十分強健且歷久彌堅。

奇爾迪表示，美台關係十分友好，雙邊人民密切互動，政府合作無間。此行來訪，就是希望面對21世紀挑戰時，繼續穩固雙邊關係。

他提到，此行來訪時機深具意義，美國國會稍早通過的「印太安全補充法案」提供了必要的支持，台美正在進行非常重要的貿易談判。他身為「歲計委員會」成員，負責監督貿易及稅賦相關議題。在推動台美貿易談判的同時，他也致力於處理台美雙重課稅議題，因為這對兩國人民都相當重要，希望在他今年離開國會前能完成此項任務。

艾福特致詞時表示，今年是「台灣關係法」立法45週年，也重申提供台灣所需國防裝備及服務的決心，以確保台灣擁有足以自我防衛能力。因此，美國必須盡快處理軍售交付延遲問題，讓台灣可以維持所需要的軍事能量。

他並說，「台灣關係法」中也提及美國必須要維持足以抵抗任何以武力或其他方式進行脅迫的量能，因為這些行為將影響國家安全、社會及經濟體系。這也代表必須強化台美貿易關係、解決兩國雙重課稅問題，以及協助提升台灣在國際舞台的能見度與影響力。

他提到，儘管有些人認為「台灣關係法」促成美國戰略模糊，但他要強調，「請不要質疑美國對台灣及台灣人民的支持，以及我們之間擁有光明的未來」。