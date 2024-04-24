快訊

爆料慈濟開刀房偷拍 吹哨護理師「筆電30張打碼私密照」：10張我拍的

台體大「守護神」赴棒球賽被撞昏迷指數3 家人瞞阿公阿嬤…師生求奇蹟

全中運／台北田徑場觀眾席冒火勢 場邊障礙賽持續進行

國土署闢謠！劃設國土保育地區 不影響地主使用權利

中央社／ 台北24日電
國土署今天說，網路流傳被劃設為國土保育地區，將降低土地價值並大幅限制土地使用是不實謠言，絕非事實，依國土計畫法規定劃入國土保育地區土地，仍會保障民眾既有合法土地使用權。圖／聯合報系資料照片
國土署今天說，網路流傳被劃設為國土保育地區，將降低土地價值並大幅限制土地使用是不實謠言，絕非事實，依國土計畫法規定劃入國土保育地區土地，仍會保障民眾既有合法土地使用權。圖／聯合報系資料照片

國土署今天說，網路流傳被劃設為國土保育地區，將降低土地價值並大幅限制土地使用是不實謠言，絕非事實，依國土計畫法規定劃入國土保育地區土地，仍會保障民眾既有合法土地使用權。

內政部國土管理署透過新聞稿表示，國土保育地區並非依現行區域計畫法的使用分區直接轉換，也並無因國土計畫劃設國土保育地區，而增加額外限制的情形，主要在維護及保護重要自然資源範圍的目的下，依照各級國土計畫指導原則，及參考現行相關目的事業法令所公告應加強國土保育、保安區域進行劃設。

國土署說，國土功能分區劃設後，未來將由地方政府每5年進行通盤檢討，另得配合目的事業法令公告的保育或保護區域範圍調整及隨時檢討變更，並非劃定後要等10年才可變更。

國土署強調，在國土計畫法的規範下，不影響其現有合法使用，也就是依規定如果劃設為國土保育地區第1類或第2類的土地，如果原已依區域計畫法編定為可建築用地，未來仍可新增住宅、零售等生活使用。

國土署說，已編定為農業用地者，可以繼續從事農作、農田水利、農作生產、農作管理、養畜、養禽、休閒農業體驗等農產業相關使用，原有合法權利不受影響。

國土署表示，依國土計畫法相關規定，劃入國土保育地區的土地，仍將充分保障民眾既有合法及未來土地使用權利，不會因國土功能分區分類的劃設而受影響，請民眾勿信坊間以訛傳訛的謠言。

保護區 建築 網路

延伸閱讀

國土計畫不能再延後 環團盼準時上路

國土計畫法明年上路 竹縣40萬土地所有權人將受影響

相關新聞

指停電是非核家園惹禍 前核四廠長：聽話的王耀庭何需辭？

台電總經理王耀庭請辭後接受慰留。前核四廠長王伯輝在臉書表示，他從台電退休，近來桃園接連停電，追根究底是「非核家園」惹的禍...

挑垃圾、鏟排遺、巡山林…玉山志工不輕鬆 為何但有人能一做就是38年

玉山國家公園志工要協助處理生態廁所排遺，拖出數10公斤收集桶，挑出垃圾再將排遺發酵、翻堆，還有動植物調查、巡查登山路線等...

國產小麥減少碳足跡 3品種產品零售門市上架

小麥是國內鼓勵水稻轉作作物之一，台中區農改場今天表示，國產小麥有3個品種，年產量5000到6000公噸，產出低筋、中筋、...

蔡總統接見美眾議院跨黨派訪團 稱將持續壯大民主陣營

總統蔡英文今天接見美國聯邦眾議院跨黨派議員訪問團表示，台灣會持續和美國及更多國家合作，壯大民主陣營，共創全球穩定與繁榮

國土署闢謠！劃設國土保育地區 不影響地主使用權利

國土署今天說，網路流傳被劃設為國土保育地區，將降低土地價值並大幅限制土地使用是不實謠言，絕非事實，依國土計畫法規定劃入國...

愛運動的孩子少憂鬱 專家：鼓勵多元參與找到興趣

世界衛生組織建議兒童及青少年每週運動應達420分鐘，如何促進青少年運動，專家指出，可鼓勵孩子先多元參與運動，找到感興趣、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。