國產小麥減少碳足跡 3品種產品零售門市上架

小麥是國內鼓勵水稻轉作作物之一，台中區農改場今天表示，國產小麥有3個品種，年產量5000到6000公噸，產出低筋、中筋、中高筋麵粉，可減少碳足跡，在有機商店等通路上架。

適逢小麥成熟季節，農業部台中區農改場發布訊息指出，農糧署推動休耕地活化、大糧倉及稻作四選三等政策，國產小麥栽種面積截至民國111年達2065公頃，金門縣1698公頃最多，其次台中市大雅區135公頃、彰化縣大城鄉98公頃。

國產小麥已有3品種產出，量少獨特，適合發展成單一純麥麵粉及加工製品，台中區農改場助理研究員林訓仕指出，以「台中35號」來說，具低筋特性，適合製作單一雜糧穀物棒，或烘焙蛋糕、餅乾使用。

「台中36號」具中筋特性，麵粉蛋白質含量約12%，可作為製作中式麵條、饅頭等使用。「台中選2號」屬於中高筋小麥，其所磨製的麵粉可單獨使用，製作全麥麵包或歐式麵包。

比起進口小麥及加工品，在地生產新鮮風味好，他說，運輸里程可減少99.2%、碳足跡可減少47.8%，有益落實淨零排放，呼籲消費者購買使用，可在台灣主婦聯盟生活消費合作社、慈心有機市集、喜願行、宏捷食品、中都農業生產合作社、黑翅鳶農場等通路與網站購買。

另外，林訓仕也說，國產小麥年產5000到6000公噸，占進口量的千分之6到7，還有成長空間。

「台中35號」是台灣第一個低筋白麥品種，豐產、籽粒大，主要種植在苗栗縣苑裡鎮。「台中36號」則是專為國人麵食習慣需求，於108年育成，彰化縣大城鄉、台中市大雅區皆有種植。

「台中2號」在民國72年育成，是國內主要栽培品種，具有抗銹病、耐倒伏等特性，台中市大雅區、雲林縣麥寮鄉、金門（釀酒用）主要種植此品種，是台灣小麥長青樹。