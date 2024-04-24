愛運動的孩子少憂鬱 專家：鼓勵多元參與找到興趣

世界衛生組織建議兒童及青少年每周運動應達420分鐘，如何促進青少年運動，專家指出，可鼓勵孩子先多元參與運動，找到感興趣、能長久陪伴他的項目，再建立規律運動習慣。

世界衛生組織（WHO）建議兒童青少年每天進行至少60分鐘的中度到高強度的心肺有氧運動，培養規律運動習慣，促進身體活動。且根據今年2月發表於「自然心理健康」期刊的研究，規律身體活動可降低孤獨感與對心理健康的負面影響。

大量研究證實，運動對身體有益，且可增加大腦認知功能、改善情緒、提升專注力或學習力。屏東科技大學休閒運動健康系教授徐錦興指出，隨年齡增長，國高中生自我意識提升、又面臨升學壓力，加上家長配合度不高，往往成為青少年持續參與運動的阻礙。

想促進青少年運動、達到WHO建議兒少身體活動量每周420分鐘目標，徐錦興指出，不少國家會增加體育課時數，或在社區間舉辦多種運動聯誼賽，但其實運動的量與質都是重要指標；面對少子化，他建議換個角度，發展孩子運動的「質」，在師長陪同下，發展青少年自己喜歡、能長久陪伴他終身進行的運動。

徐錦興說，可以鼓勵孩子先多元的參與運動，找到感興趣的項目，再建立規律運動習慣。「家長比教師更了解孩子的狀況，是幫助孩童建立運動習慣的關鍵」，他說，同時也可讓家長培養運動習慣，相得益彰，共享健康的親子時光。

根據董氏基金會2023年的調查發現，有規律運動習慣者，憂鬱指數較低，對家庭及學校生活的滿意度較高。董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨透過新聞稿指出，基金會與教育部體育署自2015年起，合作推動大跑步計畫；今年更首度推行「規律運動日」，邀請全體師生動起來。

葉雅馨說，最重要的是透過多元有趣的活動規畫，提升孩子參與意願，其次則是鼓勵孩子探索不同的運動或活動，直到孩子找到真心喜歡的運動紓壓項目。