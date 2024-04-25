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北屯宜居首選！在地人大推：「台中小天母」國際學校、市醫、水岸都到位

文／ 黎詩彥

台中巨蛋正式動工，北屯14期成為房市「票房保證」，大陸、新美齊、華固等知名建商陸續推出新案，個案開價「坐6望7」並且不斷刷新紀錄，讓14期房價持續看漲，躍升為台中新富聚落。機捷特區的開發更為區域創下百億推案量，專家估計北屯機捷特區目前已公開的建案超過40案，粗估還有超過5成面積待開發。

隨著14期房價暴衝、機捷特區開發密度較高，不少在地購屋族將目光轉移至北屯東側、環境清幽又共享商圈機能的廍子重劃區，認為這裡不只空氣好、交通便利、環境宜居，房價CP值也更高。近年的統計中，廍子里過去10年的人口成長率超過5倍，躍居北屯人口數最多的第一大里，除了磁吸在地換屋族，也有不少來自外縣市的族群移居來此。

廍子重劃區坐擁山間美景和愜意水岸，周邊商圈繁榮，還有不少人文特色餐廳，滿足日常採買需求。該地重大建設匯聚，台中市政府聯手中國醫藥大學於該區以BOT方式打造首間老人復健綜合醫院，預計也將成為台中最大規模市立醫院，政府更與民間攜手規劃打造市場BOT，規劃店家進駐。

區域內除有廍子公園、新都生態公園、綠地等合計超過5公頃以上豐富遊憩空間，還有非營利幼兒園、多所滿額雙語新學校，並鄰近台中美國學校、華盛頓中學等國際高級私校，在休閒方面則有山間步道、國際網球中心、高爾夫球場等，常見外籍教師聚集於此，新重劃區街廓整齊、低密度住宅，形塑美式居住質感，宛若「台中小天母」，因此吸引不少海歸菁英、重視子女教育的家庭、首購剛需族移居，隨著人口快速成長，連鎖超商、各式品牌也如雨後春筍般冒出來，生活機能不斷提升。

目前該區熱門推案有「佳昂太和3」、「豐邑太原yes」等，根據實價登錄顯示，「豐邑太原yes」最高單價來到58.8萬，平均單價落在50萬上下。未來即將推出的新案還有「情定水蓮16」。而在廍子已蓋了17座建案的在地領導品牌—大城營建機構，首次推出水岸第一排，近5千坪菁英聚落即將璀璨登場，基地位置於祥順路二段與太原路三段口旁，品牌鐵粉引頸期盼！據了解，大城新案訴求「水岸首排、景觀2-3房」，由於品牌本身具口碑和知名度，消息一出，即受到市場及在地換屋族群高度關注，預計於第二季公開。

大城營建機構廍子新案，籌備處地址：台中市北屯區祥順路二段120號 圖／海鉅開發提供
大城營建機構廍子新案，籌備處地址：台中市北屯區祥順路二段120號 圖／海鉅開發提供

瞭解更多【大城機構 北屯水岸5千坪計畫】https://reurl.cc/DjgLjE

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