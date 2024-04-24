國土計畫不能再延後 環團盼準時上路

「台灣天災不斷，應讓《國土計畫法》準時上路，才能做好保育！」監督施政聯盟召集人陳椒華24日召開記者會，呼籲藍綠不要再延遲《國土計畫法》上路，讓各縣市確定土地用途，以落實保育。民眾黨立委陳昭姿也強調，台灣國土亂開發亂象頻傳，若一直延後，恐對環境與水土保持有嚴重傷害。

落實可減少不當開發

監督施政聯盟召集人陳椒華表示，《國土計畫法》2016年1月公告後，於2020年又修法，延後4年才上路，到了將上路的今年，藍綠又有立委提案，盼《國土計畫法》再延後2年上路，但如今氣候變遷嚴重、震災不斷，我國國土須儘速重新規劃，以減少不當開發。

民眾黨立委陳昭姿指出，《國土計畫法》當初制定，就是希望解決過去亂開發的現象，區分可開發與不可開發的地區，若繼續延後執行，台灣的土地還能承受多久的濫墾濫伐？她呼籲讓《國土計畫法》於114年如期實施，各縣市也要儘速公布「縣市國土功能分區圖」，確定土地的使用用途。

再拖延損失更嚴重

「《國土計畫法》若有不妥，應該修法律本身，而非一直拖延不實施！」台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅直言，立委拖延提案的理由有圖資太久沒更新、農民擔心影響生計等，但圖資老舊不應該作為拖延上路的藉口，而內政部也有公布過《國土計劃土地使用常見QA》，合法農業土地與上面的設備都可繼續使用。

台灣石虎保育協會理事鄭憲燦也說，除了要準時上路外，也要改善過去不當土地開發執法的抓小放大，還有以政治手段任意變更土地使用的狀況；高雄市馬頭山自然人文協會理事長黃惠敏強調，土地被規劃為山坡農牧用地或保育區，就是要水土保持，如果通通開發成養殖場、光電場，面對氣候災害恐損失更慘重。

應儘速公布土地分區

陳椒華也說，台南、南投都開始出現土地不當開發，或遭到分割的狀況，而縣市政府很多都已經完成「縣市國土功能分區圖」卻不公布，無助民眾了解未來土地用途，且《國土計畫法》較難變更土地分類，罰則較重，較能落實國土保育。眾環團呼籲，《國土計畫法》不要再延後上路，縣市政府也應儘速公布「縣市國土功能分區圖」。

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