影／垂直農業雨後春筍救糧食危機？專家憂：希望別看見稻米靠AI生長

隨著全球人口增加、環境變遷，糧食危機在各國成了不可忽視的待解要點，特別是在氣候極端的國家更迫切需要穩定糧食的供應，「垂直農場」的重要性應運而生，在40年前就有相關研究，但礙於當時經濟用電量成本高昂的考量，發展初期僅做育苗的規劃，如今LED技術成熟，最重要的用電經費減低，再加上不斷進步與改良的科技栽培方式，讓原屬未來農業的「垂直農場」已經變成了現在進行式。

垂直農場最常見的為層架式栽種，多半業者主要以生長期短、經濟價值高的葉菜類為主，其特點為能夠節省栽種面積、提高產值，且身在密閉空間，完全沒有對外聯通的通風口的特點，也能夠達到有效防止病蟲害，無須噴灑農藥也能種出高品質的安心農作。最大的特點便是能夠透過不斷循環的系統，相較傳統農業而言，能夠節省95%的用水量，且能透過人為控制，加速植物生長期，提高產量。由於其不受氣候影響，在腹地廣大的國家也能夠將垂直農場直接建立在都市旁，在省下了運輸成本的同時，也減少了碳足跡的產生。

桃園源鮮農場董事長蔡文清表示，他發展垂直農業並非要與台灣農民競爭，目前種植的都是需要仰賴進口的地中海飲食中常用的沙拉葉菜，而他的願景就是希望能夠建構產業模組，在台灣農業從業人口平均年齡超過67歲，產業結構的轉型或許能夠讓年輕人願意走進來，他表示在未來環境資源、氣候、人力三個黃金交叉點到達時，垂直農業可能會被政府列為基礎建設之一。

但不可否認，垂直農業由於不需要土壤、陽光，取而代之的是用水培以及幾乎24小時不間斷的光照來協助作物生長，因此耗電量大，也成為該產業的缺點，蔡文清除了與團隊開發出節電設備外，在其他耕作環節也著手在減少碳排及農廢的目標上，他表示垂直農業多半將種子育種在方塊海綿體內，等到收成時，這一顆顆的海綿就只能丟棄，造成環境汙染的壓力，對此他們從海底提煉出能被作物完全吸收的植物膠，也改善了廢棄物的產生。

但垂直農場技術門檻與入門資金猶如一堵難以翻越的高牆，對此專攻溫室栽培，微醺農場創辦人黃衍勳認為，台灣目前並沒有真正面臨著糧食危機的狀態，且垂直農業投入成本過高，台灣的消費市場無法支撐如此高昂的成本架構，認為農業還是要靠生產、經營穩定才是最重要的事情。

台大生物機電工程系教授方煒則持反對意見，他表示當所有的栽培條件都能靠AI執行後，操作人員就只需要按表操課，甚至不太需要對栽植作物有過多知識，就算真的遇到困難向公司的技術管理層求救即可，反觀傳統農業反而需要靠農夫們「靠天吃飯」的經驗，外在環境變化及病蟲害等問題相較之下都是不可控的風險。對此方煒教授也表示他建議將廢棄的建築轉型，拿來做為垂直農業使用，而非興建一棟建物，投入門檻才會降低。