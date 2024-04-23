抗議中國大使謝鋒 哈佛台裔生吳亭樺為保護台灣民主棄醫轉系

中國駐美大使謝鋒日前在哈佛演講遭學生嗆聲。台裔生吳亭樺是抗議發起人之一，她從小想當醫生，如願錄取哈佛分子和細胞生物學系，卻因研究曾祖父在228事件受難的震撼，讓她強烈感受保護台灣民主的重要，快唸完大一時毅然轉系，主修經濟系、副修政府學系。

吳亭樺是哈佛大學三年級學生，主修經濟系、副修政府學系。她22日接受中央社視訊訪問時說，她從幼稚園寫日記的志願就是當醫生，大一時在關注亞太區域安全的智庫實習，加深她認識中國的威脅及台灣在政治、經濟、國際關係各方面面臨的挑戰，讓她認真思考轉系的問題。

轉系十字路口陷兩難 父親一席話鼓舞她

回憶當時，吳亭樺說她曾陷入兩難，當醫生的職涯明確、也受到尊敬，但她「想要為台灣做些事」，不過不知道能做什麼；轉系得要面對「很不確定」的未來，也令她恐懼。

這時父親的一番話讓她勇往直前。她說：「他（父親）告訴我，接下來50年對台灣非常關鍵。如果這是妳想做的，我支持你，因為，如果你不為自己的自由而戰，沒有人會替你做。」

「儘管有這些令人擔心的不確定感，我還是對轉系的決定很有信心，我的職涯就是要為台灣做事」，吳亭樺說。

這一切都始於吳亭樺高二那年開始對曾祖父施江南在228事件受難的歷史感到好奇。在夏威夷出生、長大的吳亭樺說，小時候父母會向他們解釋台灣史，每年2月28日爸媽也都會說「今天是228」，她隱約知道曾祖父的故事，開始深入研究後，不只了解曾祖父，也認識了台灣的歷史。

「這是一段很震撼的學習經驗」吳亭樺形容。

高中出曾祖父英文傳記 不想故事被遺忘

施江南是彰化鹿港人，1902年出生，日治時期赴日攻讀醫學，是第二位獲得京都帝大博士的台灣人，返台後曾任教，並在台北創立四方醫院，不僅在醫學領域有成就，也頗負社會聲望。228事件時，他從醫院被軍人帶走，不幸遇害。

吳亭樺說，她成長過程一直有很強的台灣認同，可以說是「不容妥協」的核心價值，小時候只是接受自己的樣子，直到學習228事件、白色恐怖的歷史，才開始了解她和她的家人為何會對台灣認同有這麼強烈的感受。

她說：「了解台灣的獨裁歷程讓我意識到，我們不能把民主視為理所當然。」

經過約2年的研究、訪談，她在高三那年用英文出版曾祖父的傳記「The Story of Shih Jiangnan」（已有中譯版施江南傳）。

吳亭樺說，很不幸的，很多228受難者的故事還不為人知。她為曾祖父出傳，「我不希望他的故事被遺忘」。而用她熟悉的英文出版，可讓更多像她一樣的台裔美國人了解，這也很重要。

「我了解越多台灣史，就越感到有必要保護台灣得來不易的自由」，吳亭樺於是開始接觸兩岸、外交議題，對她這個「科學人」來說，對這些原本都很外行。

抗議謝鋒演講 沒預期到被同學拉出去

吳亭樺去年12月和來自台灣、西藏、新疆維吾爾族、香港、中國等地學生組織「抵抗中共學生聯盟」（Coalition of Students Resisting the CCP），目標是希望透過學術交流討論（Research）、揭露中共統治真相（Restore）、動員學生抵抗反對中國威權體制（Resisit）等3種策略，促進跨領域運動的團結，達成集體解放自由。

謝鋒20日應哈佛大學甘迺迪學院（Harvard KennedySchool）「大中華學生會」（Greater China Society）邀請在「中國會議」（China Conference）開幕致詞，講題是「中國式現代化、人類命運共同體和中美關係」。

吳亭樺與3名「抵抗中共學生聯盟」的成員進入會場。謝鋒演講中，他們輪番站起來譴責中國在西藏、維吾爾族、香港迫害人權的作為，讓演說拖延45分鐘。場外也有數十名學生聚集抗議，全場干擾演講進行。

根據現場的影片，吳亭樺首先起身向謝鋒喊話後，一名男子快步向前，把她強拉出會場。男子遭網友起底是「哈佛中國學生學者聯合會」（Harvard CSSA）的共同主席鄒宏基。後續3名抗議者則是被安全人員帶出會場。

吳亭樺說，他們曾預想過在場內抗議會被安全人員帶出場，他們也會配合。但完全沒想到會被同樣是學生的人用粗暴對待的方式拉出場外。之後她與抗議的西藏女學生在場外，還被一名中國男學生跟蹤大約一個路口的距離。

吳亭樺說，進到場內抗議的目地，是為了不讓謝鋒在這個舞台上盡說些天大的謊言，謝鋒代表一個遂行種族滅絕、摧毀香港自由社會的中國政府，他在做的事是推進中國政府的議程。抗議行動不僅讓謝鋒、中共支持者難堪，他們還大聲說出「我們堅決拒絕這些謊言進入校園」。

「很高興我們的聲音被聽到了」吳亭樺說。

跨領域運動學習成長 思考台灣創新未來

吳亭樺說，她很幸運在波士頓唸書，波士頓有很多跨領域運動的倡議者，她在這認識來自西藏、香港、維吾爾族的同學，討論如何能不再只是出席聲援對方的活動而已，而是整合彼此力量，「將跨領域運動與團結提升到新層次」。

吳亭樺說，聯盟的跨領域成員也都在學習彼此的經驗，來自中國的成員告訴她，很想知道以前海外台灣人如何推動民主，讓海外中國人也能促進中國的自由發展。而她自已看到西藏同學高度積極、熱切談西藏議題，也給她很大的刺激，希望台美人社群也能像他們一樣。

她說：「我也意識到，身為台灣美國人，我比許多其他跨領域運動的朋友有更多自由和安全。對我來說，利用這種特權做我做得到的事，支持並促進他們的運動，是很重要的。」

從小在海外長大的吳亭樺每年寒、暑假都在台灣，她曾在「壯闊台灣聯盟」實習，參與推動民防課程及向國際媒體說明台灣處境，確保台灣的安全等工作。

轉系至今，未來是否已出現輪廓，吳亭樺笑說，「仍不是很清楚」。但她一直在思考台灣的創新未來，如何從半導體產業多元化，保持經濟強大，建立有國家安全意涵的「矽盾」，她會繼續研究與台灣創新未來相關的領域。