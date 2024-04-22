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住都中心邀新加坡學者來台 分享公宅都更推動經驗

中央社／ 台北22日電

住都中心邀新加坡國立大學榮譽院士余熙明來台，分享公共住宅以及都更推動經驗，包括成立建屋發展局，處理貧民區與住宅短缺問題，並透過法規大幅提升國有地比例，才有充分土地興建組屋。

國家住宅及都市更新中心透過新聞稿表示，住都中心主辦「台新兩地社宅及都更現況交流」系列講座22日到24日登場，邀請新加坡國立大學榮譽院士余熙明來台，就新加坡公共住宅及都更推動經驗進行分享與交流。

住都中心說明，首場講座由余熙明介紹新加坡公共住宅政策發展，說明新加坡如何在短短60年間，打造出成功的公共住宅體系，興建超過100萬戶「組屋」，提供新加坡80%的人口居住；近年的新供給量也提升到每年2萬5000戶，希望保障更多有居住需求的民眾取得住宅。

余熙明指出，缺乏可負擔的住宅是各國都在面對的問題，而新加坡的成功經驗，仰賴強而有力的政策法規支持，其中一個關鍵，是在1960年就成立的「建屋發展局」（HDB），讓政府有專責單位處理當時的貧民區及住宅短缺問題。

余熙明解釋，另一關鍵則是透過「土地徵用法」等專門法規，國有土地比例已大幅提升到9成，讓HDB有充分的土地得以全面興建組屋。

新加坡與台灣同樣面臨出生率下降、高齡人口比率上升的高齡社會挑戰，余熙明表示，HDB近年推動的各式高齡長者友善居住方案，例如以「EASE住宅改造計畫」補助高齡家戶在組屋內加裝扶手、出入口坡道和地磚防滑處理等設施。

余熙明提到，又如興建專門提供給長者的「社區照護公寓」，在友善的居住環境中整合照護服務，支持長者在社區中「活躍老化」。

住都中心強調，新加坡發展組屋已有超過60年歷史，台灣全面推動社宅至今雖只約10年，但正如火如荼發展，盼透過交流交換公共住宅在興辦、管理上經驗，也針對高齡化、氣候變遷及永續使用等關鍵議題進行討論，提早因應未來社會的變動趨勢。

公共住宅 新加坡 都更

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