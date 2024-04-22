快訊

地牛翻身！花蓮發生芮氏規模5.5淺層地震 震度4級

中職／洪一中被關球場地下室第二波懲處 高市運發局副局長記過

張國煒怒告長榮大哥「內線交易金額破百億」 張國華回應了

孩子犯錯怎麼辦 「別教出混蛋」當家長教養神隊友

中央社／ 台北22日電
「別教出混蛋！」一書藉由科學大數據與親身實例當家長的教養神隊友，分享孩子犯錯該怎麼教。情境示意圖。圖／ingimage
「別教出混蛋！」一書藉由科學大數據與親身實例當家長的教養神隊友，分享孩子犯錯該怎麼教。情境示意圖。圖／ingimage

多數家長希望孩子長大成為善良的人，現在卻似乎得擔心如何不把孩子養成混蛋。「別教出混蛋！」一書藉由科學大數據與親身實例當家長的教養神隊友，分享孩子犯錯該怎麼教。

「別教出混蛋！終結霸凌、自私、厭女者」由作家吳曉樂推薦引進，2022年底在美國逛書店時被書名震驚，在競爭導向的美國，竟然不是分享如何教出更厲害的孩子，讓她想到童年與母親的對話。

接受中央社記者專訪時，吳曉樂表示，雖然擅長考試，母親卻從未因成績優秀稱讚她，但凡說謊、欺負他人的舉動就會被母親嚴厲責備，母親並告訴她「成績好只有一人好，但可惡的人會影響很多人，尤其像你這樣聰明的人，影響程度會好幾倍」。

「別教出混蛋！」作者為多次獲獎的美國科學記者梅琳達．溫納．穆易爾（Melinda Wenner Moyer，又譯：梅琳達．溫納．莫爾），也是1對兒女的母親。她以育兒親身經歷，佐以可靠適當的科學研究數據，提供實際可行的應用策略，內容涵蓋霸凌、性別主義、與孩子談論性等11項重要教育議題。

書中提到，在社群媒體、新聞報導，甚至政府機關推波助瀾下，孩童愈來愈常收到「自私殘忍、粗魯無禮哪有什麼關係」資訊。青少年與兒童仇恨犯罪率日漸攀升，同理心也日漸降低。穆易爾有次參與霸凌研討會時，發現每個家長只想著「我的孩子被欺負怎麼辦？」，卻沒想過「我的孩子可能欺負他人」。

如何養出善良孩子，游擊出版責任編輯張晁銘表示，作者點出1個重點，「不要害怕和孩子討論敏感議題」，抱持溝通、將心比心的態度。很多人認為孩子太小、怕聽完有樣學樣，然而孩子早在3、4歲就能察覺種族區別。穆易爾認為家長不應含糊其辭，得與他們討論、有問必答，知道這是不能開玩笑的事。

穆易爾強調，家長是孩子最重要的榜樣，是資訊來源與模仿對象，「不管你是積極或放養，你的言行舉止、不作為、有作為都會有影響」。

作者大方承認曾數次因情緒失控懊悔不已，但她鼓勵家長不要放棄，「教養是雙向學習，不只是孩子，家長也會時不時犯錯，你愈正向堅定，孩子愈溫柔自律」。雖然無百分百把握不把孩子養成混蛋，但至少在雨中為孩子撐把保護傘，即時導正、意識到錯誤。

另外，近期因藝人黃子佼持有兒少性影像，社會關注兒少性剝削議題。書中提及父母認為勢必得談「性」，但預設有他人「做到」，結果半數不到的青少年從父母身上獲取性知識。

穆易爾認為，應趁早和孩子談身體的部位與界線、性、騷擾和性別刻板印象的議題，若需要幫忙，可善用相關書籍，並經常和孩子討論何謂「積極同意」。家長就算答得不好也別煩惱，事後再補救就好。

吳曉樂感慨有如談及權勢性侵的「房思琪的初戀樂園」裡所說的「父母曠課了，卻自以為還沒開學」，她認為孩子是未來的主人翁，將由他們領導接下來的世界，「我們想要怎麼樣的世界呢？」期待父母像投資ETF般，多花一點心思在孩子身上，雖然不會馬上財富自由，但未來不用花太大心力，就能過得更好。

父母 美國 霸凌

延伸閱讀

T1聯盟／高雄全家海神「海神來了」主題周 豆花妹蔡黃汝開球

日通過民法修正案 父母離婚享共同親權

高雄消防分隊長涉霸凌瀆職 議員質疑：「遭調離單位未降職」惹議

台中私幼教師拿利剪恐嚇刺童眼睛 議員：霸凌超過20人

相關新聞

綠委應邀出席安倍晉三追思會 快閃訪日

民進黨立委林楚茵，與邱議瑩、沈發惠、蘇巧慧、林宜瑾日前受台灣安倍晉三之友會邀請，前往日本山口縣，回到安倍晉三前首相的故鄉...

照片看歷史／1961年中研院長胡適心臟病發 住院57天病癒

1961年時任中央研究院長胡適博士，因心臟病於2月25日住進台大醫院病房，終於在4月22日康復出院，共住院57天。 據台...

聯合報一周大事 4/14~4/20

台電15日傍晚先後有四部重要發電機組密集出現跳機，加上入夜後沒有太陽能光電，台灣供電吃緊，備轉容量率僅剩下不到百分之三，北台灣差點大停電。

大直國際新富聚落 精品小宅稀有問世受青睞

全台房市歷經市場洗禮，但黃金地段依舊能脫穎而出！有別於傳統豪宅區，大直是台北市的新興豪宅聚落，不僅坐擁國際級商辦核心、內科高科技產業鏈結、頂級星級飯店、百貨商圈外，更有身價易漲難跌的水岸豪宅林立，長年

臺中地政金光閃閃 金檔、金質雙冠

臺中市政府地政局金光閃閃、得獎連連！有機關檔案管理「奧斯卡獎」之稱的「金檔獎」，臺中市地政局累計勇奪八金，2023年第20屆「金檔獎」由清水地政事務所抱回，再度為臺中地政團隊爭光，更象徵臺中地政團隊持

開拓未來續航力 博幼基金會與滙豐台灣幫偏鄉孩子點一盞燈

身處水泥叢林，我們早已習慣資訊爆炸的生活，並練就汲取所需資訊、摸索出未來方向的技能；然而在同座島嶼的彼端，卻有正值學齡階段的孩子囿於家庭狀況、師資缺乏等因素，在畢業後的職涯選擇不得已限縮了多元發展的可

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。