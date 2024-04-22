孩子犯錯怎麼辦 「別教出混蛋」當家長教養神隊友

多數家長希望孩子長大成為善良的人，現在卻似乎得擔心如何不把孩子養成混蛋。「別教出混蛋！」一書藉由科學大數據與親身實例當家長的教養神隊友，分享孩子犯錯該怎麼教。

「別教出混蛋！終結霸凌、自私、厭女者」由作家吳曉樂推薦引進，2022年底在美國逛書店時被書名震驚，在競爭導向的美國，竟然不是分享如何教出更厲害的孩子，讓她想到童年與母親的對話。

接受中央社記者專訪時，吳曉樂表示，雖然擅長考試，母親卻從未因成績優秀稱讚她，但凡說謊、欺負他人的舉動就會被母親嚴厲責備，母親並告訴她「成績好只有一人好，但可惡的人會影響很多人，尤其像你這樣聰明的人，影響程度會好幾倍」。

「別教出混蛋！」作者為多次獲獎的美國科學記者梅琳達．溫納．穆易爾（Melinda Wenner Moyer，又譯：梅琳達．溫納．莫爾），也是1對兒女的母親。她以育兒親身經歷，佐以可靠適當的科學研究數據，提供實際可行的應用策略，內容涵蓋霸凌、性別主義、與孩子談論性等11項重要教育議題。

書中提到，在社群媒體、新聞報導，甚至政府機關推波助瀾下，孩童愈來愈常收到「自私殘忍、粗魯無禮哪有什麼關係」資訊。青少年與兒童仇恨犯罪率日漸攀升，同理心也日漸降低。穆易爾有次參與霸凌研討會時，發現每個家長只想著「我的孩子被欺負怎麼辦？」，卻沒想過「我的孩子可能欺負他人」。

如何養出善良孩子，游擊出版責任編輯張晁銘表示，作者點出1個重點，「不要害怕和孩子討論敏感議題」，抱持溝通、將心比心的態度。很多人認為孩子太小、怕聽完有樣學樣，然而孩子早在3、4歲就能察覺種族區別。穆易爾認為家長不應含糊其辭，得與他們討論、有問必答，知道這是不能開玩笑的事。

穆易爾強調，家長是孩子最重要的榜樣，是資訊來源與模仿對象，「不管你是積極或放養，你的言行舉止、不作為、有作為都會有影響」。

作者大方承認曾數次因情緒失控懊悔不已，但她鼓勵家長不要放棄，「教養是雙向學習，不只是孩子，家長也會時不時犯錯，你愈正向堅定，孩子愈溫柔自律」。雖然無百分百把握不把孩子養成混蛋，但至少在雨中為孩子撐把保護傘，即時導正、意識到錯誤。

另外，近期因藝人黃子佼持有兒少性影像，社會關注兒少性剝削議題。書中提及父母認為勢必得談「性」，但預設有他人「做到」，結果半數不到的青少年從父母身上獲取性知識。

穆易爾認為，應趁早和孩子談身體的部位與界線、性、騷擾和性別刻板印象的議題，若需要幫忙，可善用相關書籍，並經常和孩子討論何謂「積極同意」。家長就算答得不好也別煩惱，事後再補救就好。

吳曉樂感慨有如談及權勢性侵的「房思琪的初戀樂園」裡所說的「父母曠課了，卻自以為還沒開學」，她認為孩子是未來的主人翁，將由他們領導接下來的世界，「我們想要怎麼樣的世界呢？」期待父母像投資ETF般，多花一點心思在孩子身上，雖然不會馬上財富自由，但未來不用花太大心力，就能過得更好。