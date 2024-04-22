震後房市升溫！信義區唯一99萬即簽約 「吉祥．如藝」月付8萬起101景觀制震３房雙衛

北市近年房市走向小宅化，3-4房的新推案相對稀少，因此，當地震引發老屋耐震問題，讓市中心這些老屋住戶想要在同樣區域換屋，不是選擇有限，不然就是總價高得嚇人。達永與新潤在信義區推出的千坪開發案－「吉祥．如藝」，以99萬即簽約SRC制震3房，訴求＂現在住的不用賣，信義區還能再買一間＂，便成為許多北市老屋族群購屋的心中首選！

「吉祥．如藝」99萬即簽約101景觀制震３房雙衛，成為老屋族群購屋的心中首選。 圖／達永建設 提供

步行7分鐘市府站，華山特區2.5倍大，市中心３房雙衛買的起地段是房市置產的不二關鍵，尤其是台北市信義計畫區這樣的一級地段，因可開發土地有限，向來屋稀為貴；而以住商機構據2023年實價登錄統計，大安區每坪成交均價更達172.4萬，若以目前3房主力坪數約30-35坪來換算，至少要250萬以上才能簽約(以簽約金5%計算)！

「吉祥．如藝」步行7分鐘市府站，一旁松菸與鐵道文創園區被譽為下一個華山特區。 圖／達永建設 提供

反觀「吉祥．如藝」3房雙衛，只要99萬起就能簽約，而且全棟SRC制震結構，更用了336組日本住友制震壁，不僅安全媲美豪宅級，步行7分鐘就到捷運市府站，未來一旁的松菸與鐵道文創園區，將形塑世界級藝文生活圈，面積堪稱2.5倍大的華山特區，屆時綠帶休閒、藝文市集、假日活動等，可彌補信義計劃百貨商圈缺少的親子育樂機能！

「吉祥．如藝」採用日本第一制震品牌-住友制震壁，全棟裝設336組。 圖／達永建設 提供

北市舊屋不用賣，信義區再買一間，舊屋都更再賺近3000萬「吉祥．如藝」現場專案經理即表示：以目前都更開發案一坪換一坪的概念，大安區舊屋30坪Ⅹ70萬=2100萬，未來若都更，價值為34坪(舊屋產權換新屋室內)Ⅹ150萬=4760萬，等於增值3000萬！因此，強烈建議北市精華區的老屋族群，善用資產活化術，舊屋不用急著賣，積極參與都更，或留給子女，或出租，都是資產的財富累積！

稀有101窗景3房，月付8萬起，就能擁有億萬級豪景人生地段誠可貴，景觀價更高！「吉祥．如藝」中高樓層一邊看台北101，一邊看基隆河濱公園；尤其是信義計畫區的璀璨景色，向來就是名流富豪的最愛，也往往是頂尖豪宅才有的窗景，現在「吉祥．如藝」月付8萬起就能入手！