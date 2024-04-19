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給#MeToo受害者的法律指南！民間司改會籌備 5月線上公開閱覽

中央社／ 台北19日電
民間司法改革基金會19日在立法院舉辦「後#MeToo時代下的司法監督與挑戰」記者會，司改會副執行長李明洳（中）、民進黨立委范雲（左）、勵馨基金會執行長王玥好（左2）等人出席，呼籲制定相關法律避免MeToo運動者受到報復性的司法騷擾。中央社
民間司法改革基金會19日在立法院舉辦「後#MeToo時代下的司法監督與挑戰」記者會，司改會副執行長李明洳（中）、民進黨立委范雲（左）、勵馨基金會執行長王玥好（左2）等人出席，呼籲制定相關法律避免MeToo運動者受到報復性的司法騷擾。中央社

去年MeToo事件促全面修正性平三法，民間司法改革基金會今天表示，民間司改會性別小組正在籌備相關自助手冊，將於5月線上出版供民眾公開閱覽，希望給予受害者簡明而實用的法律指南。

財團法人民間司法改革基金會副執行長李明洳、律師陳又新、民進黨立委范雲等人今天在立法院召開「後#MeToo時代下的司法監督與挑戰」記者會，並於會後發布新聞稿作相關說明。

民間司法改革基金會指出，去年7月性平三法的修正是以被害人保護為中心，強化有效打擊加害人的裁罰處置、完備友善被害人的權益保障及服務，希望建立專業可信賴的性騷擾防治制度。

民間司法改革基金會表示，然而快速立法的過程中，並未留意到MeToo運動者和受害者面臨的司法風險，有不少的受害者遭受行為人的司法訴追，在繁雜的法律程序中，有些MeToo受害者承受巨大的壓力並缺乏相關的法律資源。

民間司法改革基金會指出，為此民間司改會性別小組正在籌備「#MeToo運動受害者的自助手冊」，並將於5月線上出版供民眾公開閱覽，自助手冊將統整最新的法律條文、司法判決、程序規定，希望給予MeToo運動受害者簡明而實用的法律指南。

新聞稿中也提到，面對MeToo後的司法騷擾，呼籲司法系統謹慎審酌「反公眾參與的策略性訴訟」可能帶來的寒蟬效應，並呼籲立法院重視此類案件下的被害人制度性保護。

MeToo 司法改革 性平三法

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