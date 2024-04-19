搶「未來食品」商機！農業部攜手荷蘭 瞄準低碳、替代蛋白市場

1956年4月19日，泰國政府訪問團一行12人，在當日中午12時30分，由時任泰國外交部次長叻克率領，在我朝野盛大歡迎下乘泰國航空公司專機抵台，進行為期8天的友好訪問。 訪問團抵達松山機場時，我政府以17響禮砲的隆重軍禮歡迎，並由時任外交部政務次長沈昌煥陪同叻克檢閱我三軍儀隊，在機場歡迎者除軍政、外交、經濟、財政、教育、僑務各單位及台省府各機關代表、立監委員外，並有各民眾團體代表，佛教界代表，各國駐華使節，旅泰回國僑生代表，青年代表等總計約600餘人，歡迎場面空前熱烈。...

2024-04-19 09:00