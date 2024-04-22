短期難再有！大安區擎天地標「冠德安沐居」總價具競爭力

「冠德安沐居」為北市極稀有的30樓以上擎天高層建築，緊鄰科技大樓站，三樓有連外通道享有捷運秒到家優勢，鄰近敦南遠企、大安森林公園、台大校園、台北教育大學、台師大、和平實驗國小、國北教大實驗國小、龍門國中等學區，結合捷運、學區、台北市正核心特色。

此案為冠德建設所投資興建，為台北市公辦都更，設計之初就加入耐震思維，營建品質極為謹慎。冠德建設攜手關係企業的根基營造聯手，雙上市公司把關之下，成就卓越的品質。

根基營造向來是營建資優生，除興建關係企業冠德建設「冠德信義」、「冠德大直湛」等豪宅建案，同時也是台積電廠區背後重大推手，如台積電南科F18、竹南廠AP6B等多個廠辦工程都是由根基營造所興建，能夠通過護國神山的檢核與考驗，更加證明根基營造的堅強的實力。

全棟採用SC鋼骨結構、日本住友制震壁、BRB挫屈束制韌性斜撐制震器，三重保障之下可以減緩地震時房屋晃動的不適感，提升安全保障。

業者表示，北市30層以上的住宅大樓少之又少，僅有「和平大苑」、「元利One Park」、「琢白」，若對照實價登錄，三棟高樓層豪宅每戶總價紛紛破億，One Park 總價更是動輒3~4億，最高成交單價更來到296.28 萬，入手門檻高。

而「冠德安沐居」規劃34層超高樓層，25~43坪中小坪數，能夠擁有30層以上高樓、又具有大安森林公園樹海景觀，產品總價帶沒有破億，綜合上述條件的「冠德安沐居」，產品極具競爭力，且為成屋銷售，品質一次看得見，地震過後消費者更加重視安全性，親自感受後反而加速客戶決定腳步。

外界預估，目前台北市都市更新腳步緩不濟急，難有大型土地整合成功，加上缺工缺料、碳稅、營建成本持續攀升，短期之內要再出現30樓以上住宅困難度相對高，即便未來有出現，價格更是難以想像，市場上的稀缺產品，要加快速度把握！

北市珍稀34層擎天建築，吸引高資產客置產收藏。 圖／冠德建設 提供

「冠德安沐居」高樓層城市景觀戶別窗景。 圖／冠德建設 提供

「冠德安沐居」高樓層面大安森林公園戶別，一攬無限綠意景觀。 圖／冠德建設 提供