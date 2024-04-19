大通膨時代來臨！台中置產保值4大要訣

根據主計總處數據顯示，今年3月國內消費者物價指數(CPI)年增率2.14%，第一季平均CPI落在2.34%，仍突破通膨警戒線2%，反映通膨依然黏著，未來恐成為新常態，也預告全球大通膨時代來臨！萬物皆漲錢變薄，讓投資人積極尋找抗通膨的投資工具，近期台股創新高點，更讓穩定度較佳的房地產脫穎而出，成為投資人心目中相對穩健的「資金避風港」。據國泰房地產價格指數，近5年全國房價指數從85.07 (2019) 上升到137.19 (2023)，五年之間上漲超過60%，儘管平均地權條例及囤房稅2.0持續發酵，2023第4季全國平均年增率仍站穩3%以上，顯見房地產具有抗通膨特性，甚至還有增值空間，「置產保值」可謂成為通膨時代的最好選擇。

台中市心實際空拍。 (圖／聯合報系資料庫)

放眼全台房市，各地新案齊發，如何挑到保值甚至能增值的好宅？台中是台灣中部核心，南來北往方便迅速，且氣候宜居，人口數居全台第二，加上中科園區產值連年破兆，吸引許多科技菁英匯聚，更成為房價有力支撐，近年還有台中歌劇院、捷運綠線、台中巨蛋等重大建設加持，形塑新城市風貌，也讓台中房市呈現一片火熱。

專家指出，台中房市主力以自住為主，購屋族首要考量「居住機能」，建議民眾置產時從「學區、公園、捷運、商場」4個面向思考：明星學區、公園附近，往往是小家庭的熱門首選；而捷運站點周邊，不只具有未來發展潛力，對商務人士來說搭高鐵更方便，小孩也可搭乘大眾交通運輸工具通勤，讓家長省下接送時間；商場能滿足日常食、衣、住、行、育、樂一切所需，讓生活品質更加分。「無論是學區、公園、捷運、商場，這類環境特色住宅具備地段稀缺性，因此價格保值效果明顯。」

近期台中文心森林公園特區推出稀有純自住建案「青山旭」，位於惠文路、大墩六街口，三面臨路角地，步行即可到達26,800坪文心森林公園和捷運綠線G10a站，並坐擁大新國小、大墩國中優質學區。周邊生活機能齊全，從全聯、家樂福、好市多到精品百貨，庶民小吃到米其林餐廳應有盡有，生活質感令人嚮往。

台中文心森林特區推出稀有自住輕質宅建案「青山旭」。 (圖／海悅國際提供)

文心森林公園周圍早期規劃以大坪數豪宅、豪墅為主，入手門檻較高，鉅陞「青山旭」規劃39-41坪輕奢宅，以自住客的角度來看，可說是集所有居住需求於大成，除了地段好、環境好，建築規劃也十分到位，單層四併三梯格局，戶戶邊間採光通透，並擁有惠文路稀有24席跳島式宜居陽台，串連文心森林公園無價綠意，讓購屋族以更輕鬆總價、低首付，即可入主台中最適居的黃金地段，保值性更是無庸置疑，不只讓外地客有機會住近文心森林公園，更提供在地居民輕鬆換屋新選擇。

「青山旭」宜居陽台串連森林公園，沿著惠文路綠意蔓延。 (圖／海悅國際提供)

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