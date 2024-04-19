冠德大直湛 珍稀露台戶稀有釋出

大直向來高端住宅市場熱門地段，近期銷售開出紅盤的「冠德大直湛」，以「大直捷運站，到站即到家」的地段條件、冠德建設與根基營造雙上市公司及精緻產品規劃，開案之後立刻成為焦點，銷售也來到尾聲，特別釋出珍貴的露台戶別。

「冠德大直湛」精質規劃受層峰客層青睞，特別釋出珍貴露臺席次。 圖／冠德建設 提供

「冠德大直湛」成績亮眼，仰賴於冠德建設獵地與產品規劃實力，該案為20年冠德罕見重返大直之作，早期大直推案也多半以大坪數為主，而「冠德大直湛」緊鄰捷運大直站3號出口地、享山河景觀、公園條件，產品規劃坪數以2-3房，總價帶相對於大直重劃區內動輒上億的豪宅商品，相對稀有，成功擄獲精英階層的目光，不只是大直在地買盤，也有不少企業主為下一代置產。

「冠德大直湛」位大直站3號出口，擁有無可取代地段優勢。 圖／冠德建設 提供

業者表示，由於大直土地極其精華，取得整合相當困難，北市精華區捷運站的夠是熱銷關鍵，更重要的是冠德無論在產品坪數、營建品質、公設細節等等，都是超越市場的規劃所擘建，尤其在地震後，消費者更加關注結構安全問題，「冠德大直湛」早在設計之初就提升抗震強度，安全性讓購屋客相當有感。

「冠德大直湛」提升至0.276的抗震結構設計＋基礎開挖下深13.15公尺，全棟搭載4200kg/cm²高拉力鋼筋和SA級續接器，特別加裝了日本國寶級「住友制震壁」，使建築能夠抵禦6級強震。且全案由根基營造所建，根基營造向來是護國神山台積電廠房推手，台積電南科F18、竹南廠AP6B、台積電中科零廢中心等等，都是委由根基營造建設，優質品質深受護國神山認可。

「冠德大直湛」親山、靠近基隆河，符合現代人追求大隱於市、自然生活氛圍。 圖／冠德建設 提供

全案更獲得由LCBA認證授予黃金級低碳建築設計認證的殊榮。建築物周圍留設300坪碳足跡廣場，地上16層主體，以「平移錯置」、「群體共識」為設計構想，採用量體漸退方式搭配錯層陽台，戶戶保留最佳採光面。

業者表示：現代人追求大隱於市、自然生活氛圍，「冠德大直湛」位於新舊大直生活圈，享有傳統大直店家，鄰近也有充滿人文氣息的咖啡廳、餐酒館，更是全台灣米其林餐廳最密集的地方，一次享有國際、人文、自然生活。

目前主力為45坪與露台戶產品，露台戶更是稀有中的稀有，「能夠距離大直捷運站20秒，擁有山水風景的獨特露台戶」可謂難能可貴的機會，25坪露台為約定專用，未來住戶能夠充分享受私密舒適的室外空間，不論是早晨一杯咖啡，或黃昏時分一本書的獨處，或假日與親朋友好友相聚，更可以欣賞大直風光自然美景的四季變換，悠閒地品味人生，提供多元生活面貌。