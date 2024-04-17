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陳建仁見科索沃國會團 盼助台灣拓展巴爾幹關係

中央社／ 台北17日電
科索沃前總理霍蒂（左4）16日率領國會跨黨派議員及重要企業人士訪台。圖／外交部提供（中央社）
科索沃前總理霍蒂（左4）16日率領國會跨黨派議員及重要企業人士訪台。圖／外交部提供（中央社）

行政院長陳建仁今天接見科索沃跨黨派國會議員訪問團，除呼籲訪團支持台灣參與世界衛生大會（WHA），更希望訪團協助拓展台灣與巴爾幹關係，讓台科關係更上層樓。

科索沃前總理霍蒂（Avdullah Hoti）、「科索沃-台灣國會友台小組」共同主席安博旭（ArtanAbrashi）、外交委員會議員卡德莉雅伊（TimeKadrijaj），以及前副總理司爾曼奈（DritonSelmanaj）近日訪台，陳建仁今天在行政院接見訪團。

陳建仁致詞時表示，感謝科索沃關心這個月初發生在花蓮外海的強烈地震，台灣曾在1999年發生大規模地震，政府在那之後修改建築法規、建置中央政府應變機制，也進行相關演練，降低天然災害衝擊，展現國家韌性。

他也說，台灣鄰近中國，這次應對COVID-19疫情，就是運用當年應對SARS所學習來的預防網絡，也交出亮麗防疫成績單，成為各國學習典範。

陳建仁表示，台灣願意參與世界衛生大會（WHA），對國際公共衛生作出積極貢獻，並獲得全球專家交流意見，且盼望能夠分享、參與大流行協定的制定，以及國際衛生條例修正等經驗，但可惜在中國阻撓下，台灣已經連續多年未能獲邀參加WHA。

陳建仁說，近期歐洲福爾摩沙俱樂部將發起跨國議員連署行動，支持台灣參加WHA，期待訪團也能參與連署，支持台灣。

他也說，台灣是全球第21大經濟體，在資通訊、半導體等產業位居領先地位，是國際知名的經濟成功發展模式，這可作為巴爾幹國家深化雙邊交流切入點，而台灣與科索沃都是全球民主陣營成員，面臨鄰國威脅挑戰更應該團結一起，訪團更是拓展台灣與巴爾幹關係的引領者，期盼能協助兩國關係更上層樓。

霍蒂則說，台灣跟科索沃在全球關係以及國際組織參與都有一樣的經驗與挑戰，不過台灣在國際場域表現不錯、作法聰明，台灣以及科索沃都希望維持區域的和平穩定，應該攜手面對未來挑戰，且雙邊經濟互補，應該會有很多合作機會，也會先建立策略經濟溝通平台。

科索沃 陳建仁

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