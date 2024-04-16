快訊

影響3762戶！桃園青埔突停電2個半小時住戶喊「好熱」 台電解釋原因

指大姑夫杜秉澄家暴 徐巧芯驚揭語音對話：他還揚言「要殺我們全家」

濃煙竄出！高雄必比登名店「昭明腳庫飯」火警 老闆受困3樓獲救

買房不買地 智富新趨勢！「春福安波」台中3字頭卡位黄金站前特區

撰文／ 簡伶恩

台中東區近年來不同凡響，從台中車站改造、台糖生態園區、站前秀泰影城一二館、日本三井集團旗下LaLaport購物商場等建設進駐，以全新氣象姿態呈現在大眾眼裡，也成為台中人新移居地段。台中車站600億大車站計畫持續進行中，未來台中車站接軌「台中轉運站」、「捷運藍線」三鐵匯聚帶動軌道經濟，地段潛力無窮。各大企業集團看準機會動作頻頻，包含煙波國際觀光集團、麗寶集團、全聯等知名企業早已搶先插旗為後續鋪路。

台中車站600億大車站計畫以鐵路高架化，打通台中火車站前後站，未來更將接軌台中轉運站、捷運藍線，帶動軌道經濟。 圖／海樺廣告股份有限公司 提供
台中車站600億大車站計畫以鐵路高架化，打通台中火車站前後站，未來更將接軌台中轉運站、捷運藍線，帶動軌道經濟。 圖／海樺廣告股份有限公司 提供

台中市東區的好，也直接反應在房價上，根據台中市政府地政局資料顯示，台中市東區2020年~2023年大樓住宅成交價格漲幅達到5成，為台中市漲勢第一名，超越台中市5區3屯等精華區域，在漲幅保值兼具的排名中脫穎而出。

台中市政府地政局資料顯示，台中市東區109-112年大樓住宅成交價格漲幅達到5成，超越台中市5區3屯。 圖／海樺廣告股份有限公司 提供
台中市政府地政局資料顯示，台中市東區109-112年大樓住宅成交價格漲幅達到5成，超越台中市5區3屯。 圖／海樺廣告股份有限公司 提供

東區目前擁有日本三井集團旗下LaLaport購物商場等集團商場進駐，帶動區域發展，展現市容新樣貌。 圖／海樺廣告股份有限公司 提供
東區目前擁有日本三井集團旗下LaLaport購物商場等集團商場進駐，帶動區域發展，展現市容新樣貌。 圖／海樺廣告股份有限公司 提供

成立40年的春福機構看準該區未來發展，領先市場推出地上權產品「春福安波」，春福機構耕耘40年，建築版圖涵蓋新竹、台中、台南、高雄，同集團的「煙波大飯店」更是在全台灣擁有眾多分館，成為國內旅遊指名度最高的飯店之一。

台中新站特區發展完善，目前有煙波國際觀光集團、秀泰集團、麗寶集團、全聯等知名企業搶先插旗。 圖／海樺廣告股份有限公司 提供
台中新站特區發展完善，目前有煙波國際觀光集團、秀泰集團、麗寶集團、全聯等知名企業搶先插旗。 圖／海樺廣告股份有限公司 提供

房地產專家認為：地上權住宅在國外已行之有年，如荷蘭、日本、韓國、香港、新加坡等國家都有「地上權」案例，而在台灣無論是台北、台中、高雄其實都已經有許多地上權個案，消費者也已經可接受地上權住宅，主要是現行法規不同於過去僅有50年使用年限，在法規修改後，使用年限延長最長為70年，且擁有房屋權狀，可以貸款等條件，相信對於保值性與增值性會有更好的表現。

以高雄知名地上權個案「微笑時代」為例，使用年限即為70年，內政部實價登錄顯示，此案實價登錄最低價格為每坪14.1萬，最高單價為每坪25.1萬，將近八成的漲幅，相當驚人。

「春福安波」為地上權個案，同享台中新站特區機能，但在價格上極具競爭力。 圖／海樺廣告股份有限公司 提供
「春福安波」為地上權個案，同享台中新站特區機能，但在價格上極具競爭力。 圖／海樺廣告股份有限公司 提供

位於台中新站特區的「春福安波」，擁有市中心罕見的1798坪大基地，規劃2-3房，下樓就是公園、煙波飯店台中館為鄰，距離秀泰生活台中站前店200米、台中車站、台中轉運站600米，生活機能與交通都十分方便，非常適合首購族與換屋族，訂簽58萬即可入主台中市中心，對比東區現行推案價格已站穩5字頭，本案仍有3字頭房價，約莫六折價，即可擁有新站特區及週邊商圈機能與便利性，實現「買房不買地、智富新趨勢！」

了解詳情：https://bit.ly/3Q2s99s

相關新聞

律師是顧立雄！準經長郭智輝曾犯證交法 案情曝光

．準行政院長卓榮泰今日宣布延攬崇越集團董事長郭智輝出任經濟部長一職，但郭曾犯證券交易法遭台灣高等法院判1年10月徒刑，另犯商業會計法2罪部分處3月得易科罰金之刑，皆緩刑5年，支付公庫600萬元。郭當時的辯護律師之一就是傳將接下國防部長的顧立雄。

北部差點又大停電！台電供電韌性如履薄冰 未來的缺口怎補足

花蓮大地震後，僅花蓮等部分地區停電，並未出現如25年前921大地震後的全台大規模停限電。執政黨側翼立即帶風向，大讚太陽光電即刻救援，及時穩定供電，未料卻在地震後不到2周，多個發電機組竟像約好似地，一起等到夕陽西下後再接連故障，最後還是得靠民間火力發電機組提供緊急救援，再次證明太陽光電及風電是不穩定的能源供應結構。...

兒少保護網消極牛步 千千萬萬個「黃子佼們」正竊喜

藝人黃子佼持有未成年性私密影像，遭檢方緩起訴處分，引發社會不滿，議題在網路上高度發酵，各方撻伐黃子佼，司法單位及衛福部也被炎上後，兩單位才「努力」動起來，偷拍論壇「創意私房」經歷818天，衛福部終於下令封網，但創意私房有高度可能性「變形」再出發。 衛福部早在去年成立性影像中心，但協助下架性影像時，就提及面臨三大困境，卻直到今年黃子佼事件被炎上後，才願意正視困境尋找解方，這絕對不該是口口聲聲強調要保護兒少的主管機關，面對事情的態度。...

原民會主委讚台灣原鄉旅遊具優勢 1至12月都有不同祭儀

第三屆世界原住民族旅遊高峰會今日在高雄展覽館開幕，有來自世界27國，近600位代表齊聚，討論文化與生態永續的旅遊。行政院...

藍委推修法 80歲、70歲癌症二期聘外籍看護免巴氏量表

國民黨立委黃建賓、馬文君、游顥、吳宗憲、牛煦庭、謝衣鳯今開「老人照護不可等，放寬外籍看護須及時」記者會。他們指出，面對台...

陳建仁卸任前赴蘭嶼勘查復原進度 居民掛布條表達不滿

小犬颱風去年重創台東蘭嶼，行政院長陳建仁今天第二次視察災後復原進度，不過鄉民在大街上張掛抗議布條，抱怨經費很難申請，重建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。