買房不買地 智富新趨勢！「春福安波」台中3字頭卡位黄金站前特區
台中東區近年來不同凡響，從台中車站改造、台糖生態園區、站前秀泰影城一二館、日本三井集團旗下LaLaport購物商場等建設進駐，以全新氣象姿態呈現在大眾眼裡，也成為台中人新移居地段。台中車站600億大車站計畫持續進行中，未來台中車站接軌「台中轉運站」、「捷運藍線」三鐵匯聚帶動軌道經濟，地段潛力無窮。各大企業集團看準機會動作頻頻，包含煙波國際觀光集團、麗寶集團、全聯等知名企業早已搶先插旗為後續鋪路。
台中市東區的好，也直接反應在房價上，根據台中市政府地政局資料顯示，台中市東區2020年~2023年大樓住宅成交價格漲幅達到5成，為台中市漲勢第一名，超越台中市5區3屯等精華區域，在漲幅保值兼具的排名中脫穎而出。
成立40年的春福機構看準該區未來發展，領先市場推出地上權產品「春福安波」，春福機構耕耘40年，建築版圖涵蓋新竹、台中、台南、高雄，同集團的「煙波大飯店」更是在全台灣擁有眾多分館，成為國內旅遊指名度最高的飯店之一。
房地產專家認為：地上權住宅在國外已行之有年，如荷蘭、日本、韓國、香港、新加坡等國家都有「地上權」案例，而在台灣無論是台北、台中、高雄其實都已經有許多地上權個案，消費者也已經可接受地上權住宅，主要是現行法規不同於過去僅有50年使用年限，在法規修改後，使用年限延長最長為70年，且擁有房屋權狀，可以貸款等條件，相信對於保值性與增值性會有更好的表現。
以高雄知名地上權個案「微笑時代」為例，使用年限即為70年，內政部實價登錄顯示，此案實價登錄最低價格為每坪14.1萬，最高單價為每坪25.1萬，將近八成的漲幅，相當驚人。
位於台中新站特區的「春福安波」，擁有市中心罕見的1798坪大基地，規劃2-3房，下樓就是公園、煙波飯店台中館為鄰，距離秀泰生活台中站前店200米、台中車站、台中轉運站600米，生活機能與交通都十分方便，非常適合首購族與換屋族，訂簽58萬即可入主台中市中心，對比東區現行推案價格已站穩5字頭，本案仍有3字頭房價，約莫六折價，即可擁有新站特區及週邊商圈機能與便利性，實現「買房不買地、智富新趨勢！」
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