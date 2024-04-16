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立院三讀 道路固定設施妨礙行人通行最高可罰15萬

中央社／ 台北16日電

立法院會今天三讀通過行人交通安全設施條例，規範中央及地方應訂定行人交通安全推動及改善計畫，地方政府如果查有妨礙行人通行的固定設施，未在期限內改善、拆除者，最高可罰新台幣15萬元。

立法院今天上午舉行院會，三讀通過行人交通安全設施條例，這也是第11屆立法院首部三讀通過的法案。條文明定，為建設、改善、維護、管理及考核行人交通安全設施，建立以人為本、行人動線連續性及無障礙用路環境，特制定本條例。

條文明定，中央主管機關應訂定行人交通安全設施政策方向及推動計畫，督導地方政府辦理行人步行環境安全及便利性改善調查，行人交通安全設施推動計畫至少每4年檢討修正一次，並應納專家學者、民間團體參與討論。

三讀條文明定，地方主管機關應訂定道路一定寬度人行道分年分期建設計畫，報請中央核定後優先實施改善，至少每4年檢討修正一次。另需訂定行人交通安全設施改善計劃，包含人行道增設、拓寬或改善，人行道障礙排除、公告設置及實施行人友善區等。

條文明定，地方主管機關查有妨礙行人通行的固定設施、設備，應以書面通知該管理機關、所有權人、使用人或管理人，在規定期限完成該設施改善、遷移或拆除，期限不得少於3個月。若未依期限改善，將按次處罰新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

行政院在提案說明指出，妨礙通行的固定設施、設備若為配電箱、郵筒、消防栓、瓦斯加壓控制閥箱等公用事業設施、設備，須由地方政府主管機關協調使用人擇定遷移位置，並要求進行改善、遷移或拆除。

條文明定，建築物騎樓及無遮簷人行道地平面，未與鄰接地平面齊平者，由地方主管機關指定路段統一重修。重修後若擅自改建而妨礙行人通行者，可要求該建築物所有權人、使用人或管理人限期2個月內自行改善，違者處5000元以上2萬5000元以下罰鍰，並得按次處罰。

另外，地方政府應將醫療院所、學校、機關、大眾運輸場站等行人密集場所周邊，公告指定範圍為「行人友善區」，逐年辦理改善，並舉辦說明會聽取當地居民意見。行人友善區內得採取速限標誌或標線、降速措施、時段性行人徒步區、行人優先區等方式，提供步行環境。

為督促地方政府落實行人交通安全設施改善計畫，條文明定，中央主管機關應會同交通部每年考評並公布地方執行成效；考評績效不佳者，中央得減列相關道路交通改善計畫的補助額度。

主管 人行道 行人

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