凱越建設 中路首發 雙公園首席「凱越豐耘」蓄勢登場

據桃園市地政事務所與戶政事務所合作所針對桃園重點生活圈人口數量資料顯示，從110至112年，中路地區人口數增加4,989人，位居桃園各重點區域人口增長數第一。

中路地區因鄰近南桃園交流道，加上大面積綠覆環境備受購屋者青睞。尤其風禾公園、中路運動公園，雙公園周邊精華核心，在各品牌建商積極開發下漸趨飽和，因此具備大規模基地條件的個案，成為相對稀缺的特殊產品。

1947坪中路地王，雙公園景觀首席。 圖／海樺廣告股份有限公司提供

「凱越豐耘」中路地王 雙公園景觀首席2019年凱越建設標下風禾公園、中路運動公園旁1947坪土地，創下當時中路重劃區高價。基地與萬坪風禾公園、中路運動公園僅一路之隔。稀有大面積規模和面對雙公園絕佳優勢，在眾多建商中脫穎而出，更突顯凱越建設對好土地勢在必得的企圖心。

14,000坪風禾公園。 圖／海樺廣告股份有限公司提供

「凱越豐耘」定位兩座公園之間，緊鄰14,000坪風禾公園、6,300坪中路運動公園，加起來超過20,000坪的廣闊腹地，迎來視野闊綽的景觀棟距。下樓就到公園的親近感，彷彿是自家庭園的延伸，不論運動、散步、親子同樂，全家都能舒展身心的樂園，這樣優質的居住環境，放眼雙北都非常稀有。

北市豪宅大師團隊 超越區域水準規格「凱越豐耘」集結北市豪宅團隊，由曾與國際建築大師—高松伸、青木淳合作的王克誠建築師領銜規劃，加上結構權威張盈智技師，參與「陶朱隱園」景觀設計的木荷景觀團隊，以及豪宅公設名家—太然空間設計，為中路重劃區締造頂級住宅規格。

配備選材亦訴求國際等級，嚴選來自德國、日本、英國、台灣頂規建材，從YKK水密窗、LOW-E玻璃、Bauformat廚具、TOTO衛浴、Purotech空氣清淨機，用極致工藝賦予生活美好內涵。物業代管2年及防水保固5年，再加碼每戶標配大金冷暖變頻空調主機，禮遇住戶更維護外觀整齊質感，從微小細節就能感受凱越建設用心。

凱越建設展實力 企業總部進駐敦化南路2018年凱越建設攜手寶紘建設，以房地產新銳品牌之姿，在多家重量級開發商中脫穎而出，得標台北市敦南安和公辦都更案，打造出敦化南路嶄新地標「寶紘敦南商業大樓」，前瞻且細膩執行力撼動地產市場。鑽石級綠建築，銀級智慧建築列為規劃目標，其企業總部亦已遷入，宣示永續經營的強烈企圖心。

寶紘敦南商業大樓。 圖／海樺廣告股份有限公司提供

本次凱越建設前進桃園中路，憑藉過人遠見不惜重金成本萬中選一，在總和超過2萬坪的風禾公園、中路運動公園雙公園之間，取得中路核心1947坪壯闊美地，堅持用品質創造價值，結合大師團隊、頂規建材擘劃22層雄偉地標。凱越建設中路首發鉅作，一座城市代表作，即將隆重盛大登場。

難得一遇，超過萬坪公園腹地。 圖／海樺廣告股份有限公司提供

建案官網：https://pse.is/5t89bh