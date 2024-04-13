海地動盪 外交部：撤離技術團3人抵多明尼加
海地情勢動盪，外交部今天表示，駐海地大使館已於當地時間4月12日下午安排派駐阿迪波尼省（Artibonite）3名技術團人員搭機撤離海地，並已於同日平安抵達多明尼加。
外交部發布新聞稿表示，海地阿迪波尼省因黑幫動亂，迄今聯外航運中斷，陸路交通要道也遭黑幫把持，面臨原物料及燃油短缺的困境。有鑒於在當地派有3名技術團人員，考量駐團人員的安全，經駐海地大使館協調並在友好國家的協助下，已安排3名團員順利搭機離開海地，抵達多明尼加後由當地僑胞協助接應照料。
對於友好國家政府的協助及旅居多明尼加僑胞的接應照料，外交部表達由衷感謝。
外交部表示，駐海地大使館仍維持運作，目前仍在海地的大使館、技術團人員及台商合計15人，外交部將持續關注情勢變化，隨時採取相應的外交作為及護僑措施，以維護兩國邦誼及當地台灣人安全。
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