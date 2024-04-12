北市士林區自來水含大腸桿菌 醫直呼三大族群須多注意

台北市士林區溪山里本月8日起，驚傳來陸續有里民不明原因上吐下瀉，超過20戶、逾百人，且持續增加，有里民認為疑因403地震過後水質混濁釀禍。台北市長蔣萬安今晚在臉書發文指出，根據自來水處水質檢測的採樣結果，水中大腸桿菌群偏高，但導致問題的確切原因是什麼，他已經要求要同步釐清，並提供安全水源，確保里民不會使用到有疑慮的水。

北市聯醫中興院區整合醫學照護科主治醫師姜冠宇在臉書發文表示，當社區發現民眾發病頻率較高，提醒小於12個月的嬰兒、將近70歲高齡長者、免疫力低下者，飲食方面需要自己小心，使用公共廁所也請當心，應減少使用頻率，並全面使用肥皂洗手。

姜冠宇說，目前不預設是哪一種病原體，原因是水源受汙染的病原體是多重而複雜的，可能不會只有單一，絕對不是只有大腸桿菌和諾羅病毒，只是大腸桿菌拿來檢測受汙染水源，剛好很好用而已，那很直接代表人家的排泄物到你取水的地方。

「相關單位說要把水煮沸再飲用，但是也不見得有用。」姜冠宇說，如果水真的夠髒了，其實造成腹瀉是還好，但如果有嘔吐的症狀，就要小心，也可能是攝入了有些病原體預先形成的毒素，如金黃色葡萄球菌的腸毒素，或仙人掌桿菌的催吐毒素，而這些毒素是「耐熱」的。

如仙人掌桿菌的毒素，需要在90℃以上，加熱至少5分鐘，才可能被破壞；金黃色葡萄球菌的腸毒素則需要在80℃以上，加熱2小時才可能被破壞，這些條件顯示，一旦這些細菌的毒素產生後，通過一般家庭烹飪方法來破壞，有時可能無法達到破壞毒素的標準。

姜冠宇指出，聽說這是食物與飲水中毒連環爆的節奏，而最近這個節奏真的是怪怪的，跟地震是否有關、還是跟氣候變化有關，還需要更多調查。

因此，預防攝取到受汙染水源或食物，才是王道，姜冠宇說，大家若觀察自家用水情形，如果出現天花板漏水了、地板隆起了、隔牆有漏水聲，或是開水龍頭怪怪的，涓涓細流（水壓下降），甚至是水有變色、或有氣味、或摸起來黏黏的（優養化、生物膜行成）等疑慮，可以直接考慮買飲用水飲用，避免遭到感染。