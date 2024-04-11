快訊

獨／北投虐嬰案外案 「拔蘿蔔」事件孩童手遭拉扯脫臼

地震救援第9天 中和礦場蒼蠅聚集飄散異味鎖定熱區

今年全球百萬美元富豪移民人數將創紀錄 美國人最愛取得這些國家護照

聆賞NSO歐洲巡演 駐德代表謝志偉：台灣的驕傲

中央社／ 柏林11日電
NSO展開歐洲巡演，9日晚上首度在世界知名音樂廳之一漢堡易北愛樂廳演出。駐德大使謝志偉（中右）親自到漢堡易北愛樂廳聆賞，音樂會後也到後台向NSO音樂總監準．馬寇爾（中）及所有團員致意。（NSO國家交響樂團提供）
NSO展開歐洲巡演，9日晚上首度在世界知名音樂廳之一漢堡易北愛樂廳演出。駐德大使謝志偉（中右）親自到漢堡易北愛樂廳聆賞，音樂會後也到後台向NSO音樂總監準．馬寇爾（中）及所有團員致意。（NSO國家交響樂團提供）

NSO國家交響樂團歐洲巡演，駐德代表謝志偉抽空到漢堡易北愛樂廳聆賞，他表示，這次樂團到德國有3場演出，他時間上只能聽一場，但「文化穿透力很強，我深深感受身為台灣人的驕傲。」

謝志偉分享，9日音樂會上，坐在他旁邊的德國樂迷對於台灣樂團演出水準的肯定、對於台灣處境的佩服，已溢於言表，這都是以前無法預期的狀況，「台灣長時間在鄰國無論軍事、經濟甚至野心都虎視眈眈的情況下，不但活得好，也能對外發展，可以作為典範。」

謝志偉在音樂會後接受媒體聯訪時表示，NSO音樂會從台灣美濃的客家文化開始，中間有西方古典音樂的經典曲目，一直到結尾台灣作曲家蕭泰然的「來自福爾摩沙的天使」，「台灣的NSO國家交響樂團除了可以展現西方經典，還可以帶給西方樂迷來自台灣新的音樂視野，這很令人感動。」

謝志偉表示，他不是主政者，但他認為文化的力量可以將國家的力量發揮到極致。謝志偉舉例，台灣的台積電對於世界有所貢獻，「就像同樣是咖啡，以前是美式咖啡，現在是espresso，台灣之於世界的濃度越來越強。」

謝志偉表示，之前在主持政論節目時，「我常說，自由民主不是天上掉下來的，天上會掉下來只有鳥屎跟雨滴。」謝志偉說，現在的台灣之所以可以有自覺，這是3代台灣人百年的累積，「台灣過去很多時候無法當家作主，但現在可以詮釋自己的歷史，這都不是理所當然的事情，而是前人非常多的犧牲而來。」

謝志偉強調，全世界現在都面臨歷史的轉捩點，「台灣在這個時間點上，可以扮演一個不管在科技上、戰略上的戰略位置之外，也可以成為一個自由民主的燈塔。」

駐外8年，謝志偉觀察包括古典音樂、舞蹈與繪畫等，較容易傳遞這些來自台灣的訊息，透過文化，可以作為世界與台灣互相認識的橋梁，「台灣本身就包容多元文化，雖然鄰國打壓，但我們要將這份阻力化為助力，讓世界有機會更加認識台灣。」

謝志偉

延伸閱讀

「屏東三大日音樂節」將吸10萬樂迷 屏警防交通打結繃緊神經

歐巡最大挑戰 NSO成功解鎖漢堡易北愛樂廳

NSO歐洲巡演德國首站 樂音觸動樂迷跺腳歡呼

墾丁台灣祭3天狂吸百萬人次 三大日音樂節下周屏東市開唱

相關新聞

聆賞NSO歐洲巡演 駐德代表謝志偉：台灣的驕傲

NSO國家交響樂團歐洲巡演，駐德代表謝志偉抽空到漢堡易北愛樂廳聆賞，他表示，這次樂團到德國有3場演出，他時間上只能聽一場...

南韓國會選舉執政黨慘敗 國務總理、臨時黨魁都請辭

南韓10日舉行國會選舉，選出300名國會議員，韓聯社報導，截至當地時間11日凌晨5點（台灣時間清晨6點），已開出99%選票，最大在野黨共同民主黨獲得壓倒性勝利，共同民主黨及其周邊政黨，已聯手拿下176席，而執政黨國民力量黨及其周邊政黨則取得109席，新一屆國會將維持朝小野大局面。

照片看歷史／1966年中樞致祭成吉思汗大典 紀念成吉思汗脫險成功

1966年4月11日，中樞各界於當日上午10時在台北市南昌街公賣局康樂中心，舉行元太祖成吉思汗大祭典禮，由總統特派時任蒙藏委員會委員長郭寄嶠代表主祭，中央各機關及邊旅代表20多人陪祭，還有在台邊族同胞共600多人參加。

澳洲議員：台灣是重要夥伴 盼學習應對遭網攻經驗

正在訪台的澳洲國會議員今天表示，澳洲意識到區域出現競爭，會和民主自由國家站在一起，台灣是印太重要夥伴，希望雙方深化交流，...

俄外長稱台灣是中國內政 我外交部重話批俄中「沆瀣一氣」

俄羅斯外交部長拉夫羅夫稱「台灣問題是中華人民共和國內政」，外交部今天表示對不實謬論予以嚴正駁斥，並重申中華民國台灣與中華...

職安署：操作機具不當釀災 復工前須參加講習

台中捷運去年5月發生事故釀1死15傷，監察院今天糾正勞動部職安署。職安署表示，虛心接受，事故後已要求操作機具不當釀災者，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。