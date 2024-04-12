登入銀行App有兩步驟驗證 雙重防護為金融帳戶安全把關

現代人只要手機在手，食衣住行、工作、娛樂、繳費轉帳、投資理財…等，幾乎全都可以靠手機裡的App來完成，滿足日常生活所需。為了使用安全，無論是手機本身的資安防護，又或者經常用到的email、個人社群帳號、娛樂平台帳號，許多人都會有開啟雙重認證機制的意識，透過簡訊或者email進行第二道認證確認是本人，讓使用過程更有保障。

不過一些用戶對於金融帳戶的數位使用安全，只記得方便好用，卻會忘了金融帳戶更是需要有高強度的保護。無論是在面對日新月異的詐騙形式，又或是粗心大意之時，平時將帳戶安全防護設定完善，才有機會保障自己的辛苦錢。

為了保護自身數位金融服務使用安全，除了不要理會可疑來電、謹慎保管個人資訊、不要向他人透露個資、帳號、密碼、誤信指示操作ATM，亦或是將存摺、印鑑交付他人外，使用銀行的App相對更有保障。因為詐騙集團可以造假網頁圖文，但無法複製完整App，從App進入使用各項金融服務，能避免誤點惡意連結，降低被詐騙的機會。

圖／國泰世華銀行提供

過往發生許多名人被盜用帳號的新聞事件，倘若有雙重驗證的防護，便有機會能阻止被盜用的機會。以國泰世華CUBE App為例，除了有高強度的FIDO生物辨識登入外，同時配有登入兩步驟驗證機制，當陌生裝置登入時，還須經過第二道驗證檢核，確保是本人的操作登入後才放行，擔任安全守門員的角色，讓數位通路安全性多一份保障。不僅登入的安全性，透過CUBE App進行各種交易時除了可使用交易認證碼，也可以啟用更安全的人臉辨識驗證。與存在手機的Face ID不同，每位用戶限註冊一張人臉，交易驗證時系統是比對原人臉註冊的照片，同時每個帳戶僅可綁定一支行動裝置進行交易，確保每一筆交易皆由本人操作，安全強度再升級。

圖／國泰世華銀行提供

而開啟CUBE App推播或是綁定國泰世華LINE官方帳號後開啟推播服務，則是隨時掌握帳戶動態的關鍵，可以在每次登入、消費、帳戶異動、信用卡自動扣繳、匯率到價、交割款出入帳戶….等收到通知提醒，即時辨別是否有異常。

圖／國泰世華銀行提供

防範詐騙與冒用是每位用戶需自備的意識，但搭配開啟官方安全機制更能保障使用安全，降低未來可能發生的災禍。就像推陳出新的高科技汽車安全輔助系統，能在駕駛需要時，給予即時的安全幫助。