澳洲議員：台灣是重要夥伴 盼學習應對遭網攻經驗

正在訪台的澳洲國會議員今天表示，澳洲意識到區域出現競爭，會和民主自由國家站在一起，台灣是印太重要夥伴，希望雙方深化交流，尤其知道台灣常受到網路攻擊，期待與台灣就網路安全議題交換經驗，共同面對挑戰。

澳洲國會「外交國防暨貿易聯席委員會」主席、眾議員紐曼（Shayne Neumann）及「情報暨安全聯席委員會」副主席、眾議員華勒斯（Andrew Wallace）率領跨黨派國會議員共5人於8日至12日訪台。

訪團今天下午在台北舉行小型媒體見面會，並接受中央社等媒體訪問，訪團成員在訪談開始時，先向台灣受到地震影響的傷亡及財損表達遺憾及關心，並向台灣民眾傳達慰問之意。

談及澳洲與台灣如何在安全議題上深化交流，眾議員希爾（Julian Hill）表示，威脅網路安全的行為是現今世代面臨的重要議題，這些攻擊正在打擊產業與社會基礎，挑戰不容忽視。

華勒斯接著說，知道台灣「不幸地」經常受到外國或境外勢力進行網路攻擊，澳洲同樣面臨類似情況，希望能向台灣學習如何應對網攻帶來的衝擊及因應作為，從台灣經驗中受惠。

外界好奇「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）對台海穩定是否有加分作用，紐曼指出，AUKUS是情報分享平台，與夥伴彼此掌握區域動態，以澳洲立場而言，希望台海維持和平穩定，不願看到單方面改變現狀。

紐曼說明，事實上澳洲意識到南太平洋區域出現競爭，會和民主自由國家站在一起，而台灣是印太區域的重要夥伴，因此希望雙方進一步深化溝通與交流，確保各方都能和平地進行互動。

參議員夏瑪（Dave Sharma）提到，太平洋島國有其主權自己決定國家走向，這些夥伴若能繼續維持與台邦誼符合澳洲利益，同時澳洲也支持及期待世界各國都能與台灣保持對話互動的管道和方式。至於澳洲與中國關係受到關注，華勒斯解釋，希望尋求穩定與中國互動的管道，但「該堅持的事，（澳洲）會堅持」，不會出賣澳洲堅守的價值與利益。

台灣是澳洲第7大貿易夥伴，夏瑪強調，澳洲應將台灣視為重要市場強化經貿合作，對於雙邊簽署相關貿易協議都是值得審慎思考、真誠投入討論的事情。