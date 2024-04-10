蕭美琴：台灣性別平權 值得在世界上引以為傲

副總統當選人蕭美琴今天表示，台灣性別平權的成就，值得在世界上引以為傲，台灣女性在各行各業辛苦奮鬥、披荊斬棘的故事，都是台灣社會集體進步的能量，也是台灣在世界上能獲得更多人支持和認同的力量來源。

台灣上市櫃公司協會下午在台北漢來大飯店舉行2024台灣女力論壇「破除隱形天花板‧女性傲骨情懷」，蕭美琴出席與談。

蕭美琴指出，台灣這幾十年來的性別平權進步很多，值得台灣人在世界上引以為傲，她20幾年前首次擔任立委，當時女性立委的比例只有兩成多，直到她4年前離開立法院時，女性立委的比例已經四成多，20年來女性立委比例成長兩倍，而她將會是台灣第二位女性副總統，而台灣也選出了女性總統。

蕭美琴表示，聯合國永續發展目標（SDGs）共有17項目標，其中第5項就是性別平權，台灣無論在政治或是社會平權上，在亞洲均有突出表現，甚至比美國還要好很多。

蕭美琴說，很多人低估女性能量，女性具有很多爆發力，因為被低估，所以當有成果時，自然就展現爆發力，而人要有爆發力，一個是要比別人能夠吃苦，具有領袖能力（leadership），另一個是要具有韌性，能屈能伸、能軟能硬。

蕭美琴提到，在台灣數十年來的歷史，不論是外在地緣政治環境，或是社會在進步發展過程中的難題，女性所展現的韌性，也已經成為台灣整體進步力量，以及台灣這個品牌的特質，這個特質將會贏得更多國際友人的支持。

蕭美琴表示，她去年11月於亞太經合會（APEC）遇到美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），裴洛西對她表示，雖不能干預台灣選舉，但能傳承一句話給蕭美琴，就是Be Yourself（做自己），相信每個人都要自在、對自己真誠，對伙伴、同事、客戶等人真誠以待，再加上韌性以及所承擔的責任，將會是台灣社會進步的動力。

蕭美琴透露，女性常被低估，她擔任駐美代表時，若遇到第一次見面的對象，若不清楚她的背景，有時候會把她的隨行男性秘書誤認為駐美代表，大家必須要不斷的努力開拓道路，讓下一代有更好、更平坦的道路來走。