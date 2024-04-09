土木技師掛保證！ 首選三重安心好宅「風華雙城匯」

全台有感！0403發生花蓮大地震，喚起民眾對於居家結構安全的重視。過去買房除了地段、房數、價格外，不可忽略的就是結構安全，位於新北市三重新預售個案「風華雙城匯」即以優質的安全結構深受青睞，更有土木技師同時也是網路名人Tate購入。

Tate為台灣大學土木所畢業，過去擁有房屋結構設計、營造廠技師經驗，以土木技師的角度，成立粉絲專頁「生活中的結構工程」用潛顯易懂的方式讓消費者了解結構工程重要性。

土木結構專家Tate分享怎麼買到耐震安全好房，同時打破許多買房結構迷思。 圖／風華建設提供

Tate表示，當消費者走近接待中心時，要買到耐震又安全的好房子，除了選擇優良的建商、結構技師、營造廠外，最簡單判斷方式是看整棟平面圖、找結構設計對稱方正、樑柱，選擇各方向「跨數」較多的物件，地震來的時候才不會讓整棟房子必須仰賴某幾支柱，再來是選擇立面整齊無退縮的建築，而「風華雙城匯」均符合這些特點，因此自己安心下訂。

對於消費者關心RC、SRC、SC，究竟哪一種施工結構工法好？Tate則破除大家迷思，他表示不管是哪一種施工結構工法，都需要符合法規的耐震係數，如果建案耐震係數超越法規，對消費者而言更有保障。

而「風華雙城匯」提出十大屋保證，其中針對結構部分提出高標安全用料、結構體保固、按圖施工等安心承諾，顯示億德建設對於建築安全的重視，更期望拋磚引玉讓消費者更重視結構安全。

Tate強調：選擇優良的建商、結構技師、營造廠、結構平面、立面均對稱方正格局，基本上就像是結構考卷已經拿到80分，結構完整可以減少地震來臨時的搖晃感。

土木結構專家Tate親自為客戶講解結構工程，用潛顯易懂的方式讓消費者了解買房結構怎麼看！ 圖／風華建設提供

至於「風華雙城匯」還有哪些特點吸引到他，Tate提到，自己買房之前看過許多重劃區，像是板橋江翠重劃區、中和左岸、三重左岸、右岸、新莊副都心等等，最後選擇三重右岸南側。他強調，除了結構外，自己最在乎是交通時間，從「風華雙城匯」約200公尺到公車站，過中興橋就到西門站，對於通勤族而言相當便利，不必舟車勞頓，時間也可以有效的利用。

「風華雙城匯」規劃17~26坪，主力格局為3房25~26坪戶型，室內挑高3米6提升居住舒適度，建材選用日本設計inax衛浴、Electrolux 洗碗機、美國Novalis靜音地板、日本KNS全熱活氧換氣機、長庚活水＋美國奇異淨水、日立旗艦型全室冷氣等國際級精品建材，大方寵愛客戶。

全案目前以自住客為主，對於重視結構安全、交通機能、生活機能的客戶而言，可趁這一波時間，入主細究安全的好房子。

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