土木技師掛保證！ 首選三重安心好宅「風華雙城匯」

撰文／ 簡伶恩

全台有感！0403發生花蓮大地震，喚起民眾對於居家結構安全的重視。過去買房除了地段、房數、價格外，不可忽略的就是結構安全，位於新北市三重新預售個案「風華雙城匯」即以優質的安全結構深受青睞，更有土木技師同時也是網路名人Tate購入。

Tate為台灣大學土木所畢業，過去擁有房屋結構設計、營造廠技師經驗，以土木技師的角度，成立粉絲專頁「生活中的結構工程」用潛顯易懂的方式讓消費者了解結構工程重要性。

土木結構專家Tate分享怎麼買到耐震安全好房，同時打破許多買房結構迷思。 圖／風華建設提供
土木結構專家Tate分享怎麼買到耐震安全好房，同時打破許多買房結構迷思。 圖／風華建設提供

Tate表示，當消費者走近接待中心時，要買到耐震又安全的好房子，除了選擇優良的建商、結構技師、營造廠外，最簡單判斷方式是看整棟平面圖、找結構設計對稱方正、樑柱，選擇各方向「跨數」較多的物件，地震來的時候才不會讓整棟房子必須仰賴某幾支柱，再來是選擇立面整齊無退縮的建築，而「風華雙城匯」均符合這些特點，因此自己安心下訂。

對於消費者關心RC、SRC、SC，究竟哪一種施工結構工法好？Tate則破除大家迷思，他表示不管是哪一種施工結構工法，都需要符合法規的耐震係數，如果建案耐震係數超越法規，對消費者而言更有保障。

而「風華雙城匯」提出十大屋保證，其中針對結構部分提出高標安全用料、結構體保固、按圖施工等安心承諾，顯示億德建設對於建築安全的重視，更期望拋磚引玉讓消費者更重視結構安全。

Tate強調：選擇優良的建商、結構技師、營造廠、結構平面、立面均對稱方正格局，基本上就像是結構考卷已經拿到80分，結構完整可以減少地震來臨時的搖晃感。

土木結構專家Tate親自為客戶講解結構工程，用潛顯易懂的方式讓消費者了解買房結構怎麼看！ 圖／風華建設提供
土木結構專家Tate親自為客戶講解結構工程，用潛顯易懂的方式讓消費者了解買房結構怎麼看！ 圖／風華建設提供

至於「風華雙城匯」還有哪些特點吸引到他，Tate提到，自己買房之前看過許多重劃區，像是板橋江翠重劃區、中和左岸、三重左岸、右岸、新莊副都心等等，最後選擇三重右岸南側。他強調，除了結構外，自己最在乎是交通時間，從「風華雙城匯」約200公尺到公車站，過中興橋就到西門站，對於通勤族而言相當便利，不必舟車勞頓，時間也可以有效的利用。

「風華雙城匯」規劃17~26坪，主力格局為3房25~26坪戶型，室內挑高3米6提升居住舒適度，建材選用日本設計inax衛浴、Electrolux 洗碗機、美國Novalis靜音地板、日本KNS全熱活氧換氣機、長庚活水＋美國奇異淨水、日立旗艦型全室冷氣等國際級精品建材，大方寵愛客戶。

全案目前以自住客為主，對於重視結構安全、交通機能、生活機能的客戶而言，可趁這一波時間，入主細究安全的好房子。

預約網址 https://inhom.app/b/6_dcbd6

相關新聞

黃子佼持有未成年不雅片 王世堅提修法：購買兒童性影像者一定要被關

藝人黃子佼被爆出購買、持有未成年少女不雅片，甚至傳出曾性侵未成年少女，民進黨立委王世堅今表示，他將提案修正「兒童與少年性剝削防制條例」，針對購買兒童性影像者，應修正為3年以上、5年以下有期徒刑，讓他們一定要被關。

在地職人／逐煙火而居！律師玩空拍機玩到比本業精彩 初衷竟是為了兒子

執業律師林美伶愛玩空拍機，「斜槓人生」竟比本業還精彩。她這十多年來操控空拍機拍出來的作品，帶領觀眾從不同的角度欣賞美景，即便是熟悉的景點，也宛如是初見的秘境。其中「煙火」是林美伶愛拍的主題之一，如何不讓煙火的光影照片，像蚯蚓般歪七扭八，可是大有學問。...

照片看歷史／1954年慶祝佛誕節 新公園盛大浴佛典禮祈禱早日反攻大陸

1954年4月8日，佛祖釋迦牟尼2519周年聖誕，中國佛教會台北市支會，台北市縣及陽明山三區域各寺廟齋堂組成的聯合慶祝佛誕節委員會，上午10時起在新公園舉行隆重浴佛典禮，由孫心源法師主持，時任全國佛教會理事長章嘉法師則領導各項儀式。開會後，即向釋迦牟尼佛行三問訊禮，為大陸死難軍民同胞誦經追悼，繼默念心經一遍，以祈禱自由中國早日反攻大陸解救同胞及教友。...

大直國際新富聚落 精品小宅稀有問世受青睞

全台房市歷經市場洗禮，但黃金地段依舊能脫穎而出！有別於傳統豪宅區，大直是台北市的新興豪宅聚落，不僅坐擁國際級商辦核心、內科高科技產業鏈結、頂級星級飯店、百貨商圈外，更有身價易漲難跌的水岸豪宅林立，長年

臺中地政金光閃閃 金檔、金質雙冠

臺中市政府地政局金光閃閃、得獎連連！有機關檔案管理「奧斯卡獎」之稱的「金檔獎」，臺中市地政局累計勇奪八金，2023年第20屆「金檔獎」由清水地政事務所抱回，再度為臺中地政團隊爭光，更象徵臺中地政團隊持

開拓未來續航力 博幼基金會與滙豐台灣幫偏鄉孩子點一盞燈

身處水泥叢林，我們早已習慣資訊爆炸的生活，並練就汲取所需資訊、摸索出未來方向的技能；然而在同座島嶼的彼端，卻有正值學齡階段的孩子囿於家庭狀況、師資缺乏等因素，在畢業後的職涯選擇不得已限縮了多元發展的可

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。