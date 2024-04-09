與時俱進—臺大進修推廣學院引領AI時代，推出資訊科技系列課程！

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當今人工智慧（AI）已經成為全球矚目的趨勢，其影響力遍佈各個領域，從商業到科學，再從醫療到娛樂，各產業無所不在且日新月異。隨著科技不斷的進步和創新，AI已經不再只是一種技術，而是一種改變世界的力量，正在改寫我們生活的方式和未來的藍圖。鑑此，臺大進修推廣學院深切體會到與時俱進不斷學習是我們必須追求的目標，特別開辦「數據時代的商業分析與資料視覺化」、「人工智慧與資料科學實務」、「資料視覺化－圖表說服力」等課程，誠摯地鼓勵各界人士踴躍報名參加，共同探索AI時代的無限可能！

「數據時代的商業分析與資料視覺化」於113年5月8日開始上課。課程敦邀臺大資訊管理學系暨研究所孔令傑副教授與臺大學圖書資訊學系鄭瑋副教授共同授課。講授主題包含：商業分析與大數據、數據性分析與視覺化、數據分析方法、機器學習、視覺化與商情資料儀表板、商業資料呈現與溝通。為學員介紹商業數據的思維與常見的分析工作，以及在資料中獲取見解後的商業情報呈現與溝通策略。

「人工智慧與資料科學實務」於113年6月21日開始上課。本課程為臺大進修推廣學院首次開辦，邀請臺大資訊管理學系暨研究所李家岩教授親授。課程分為兩大部份，「人工智慧」將提到人工智慧的原理、生活中的應用、生成式人工智慧、智慧製造與智慧城市等；「資料科學」則會先從實務面講述再來引導學員思考預測的邏輯、可信任人工智慧、決策科學與盲點。該課程113年4月30日前完成報名繳費者享早鳥優惠。

「資料視覺化－圖表說服力」於113年7月6日開課，本課程已開辦至第八期，廣受學員好評。課程邀請臺大學圖書資訊學系鄭瑋副教授授課，從資料視覺化入門的重要原則開始，引導學員判別與鑑賞視覺化案例，學習如何選擇適合的圖表類型，同時介紹與演示OpenRefine及Tableau Prep這兩項常用的資料清理工具，進而解說如何獲取與處理數據資料。該課程113年4月30日前完成報名繳費者享早鳥優惠。

上述課程旨在培養學員們的專業能力和創新思維，使學員能夠在快速變化的科技環境中蓬勃發展。相關訊息歡迎上【臺大推廣教育網】查詢或洽 (02) 2362-0502。

「數據時代的商業分析與資料視覺化」詳課程資訊與報名請點：https://reurl.cc/K4eEEe。「人工智慧與資料科學實務」詳課程資訊與報名請點：https://reurl.cc/37yW40。「資料視覺化－圖表說服力」詳課程資訊與報名請點：https://reurl.cc/RWyGAe。