以保障居民居住權為前提 持續進化的大林蒲遷村安置計畫 「凝聚共識 歡喜搬新厝」 讓子孫繼續說大林蒲ㄟ故事

經濟部、高市府攜手推動大林蒲遷村，打造優良生活環境。 (圖／高雄市政府 提供)

高雄市長陳其邁109年8月24日上任後，將大林蒲遷村視為任內最重要的工作之一，上任後多次造訪大林蒲與當地里長及地方人士洽談遷村方向，並指派林欽榮副市長與經濟部商議遷村安置計畫，第一次遷村草案於110年2月正式公開，揭示秉持兼顧大林蒲居民財產權、生活居住權與社會權之保障，以優於一般公共工程拆遷的各種條件辦理補償，包括大林蒲私有住商區土地可一坪換一坪至遷村安置地、農業區、保護區、公保地等非住商土地以市價加計40%補償，建築物則是以全新重建價格給予補償等從優條件，以及多項優惠的補貼與救濟條件，積極展現誠意提出優惠遷村方案，盼協助居民歡喜換新厝。

▲高市府承諾先造鎮後遷村、並由專業建築師提供建屋諮詢，以公私協力方式協助居民蓋新厝。 (圖／高雄市政府 提供)

草案公布後，陳其邁與經濟部王美花部長親自主持，已召開四場遷村說明會，與當地居民面對面直接溝通，對於民眾所提的問題，陳其邁親自上陣一一回答。說明會後，針對居民的建議，高市府與經濟部即評估討論可予採納的事項，並多次修正計畫草案；經報請行政院邀集中央相關機關討論後，終於在112年12月核定800億元遷村經費。

▲高市府承諾先造鎮後遷村、並由專業建築師提供建屋諮詢，以公私協力方式協助居民蓋新厝。 (圖／高雄市政府 提供)

考量近年來建築成本大幅上漲，大林蒲的建築物補償費以112年評估的全新的重建價格補償，再加計遷村當年營建物價指數調整以及最高25%的拆遷獎勵金等多重配套，可讓民眾遷村後蓋回原房屋建坪與建材，不會增加負擔。如果民眾想用更好的建材或蓋更多建坪，有資金需求，高雄銀行也會提供專案優惠貸款協助；此外也可搭配先建後遷方案，給予最長3年續住大林蒲的興建過渡期。

▲高雄市政府啟動大林蒲遷村計畫，承諾先造鎮後遷村，以不增加居民負擔為最高原則，從優提出各項拆遷補償。 (圖／高雄市政府 提供)

非住商區土地係以高於市價4成給予補償，農業區地主也可選擇以優惠的條件交換高坪特定區的住宅區土地。其餘還有十大補貼救濟，包括「人口遷移費」、「一次性租金貼津貼」、「房租特別津貼」、「促進搬遷獎勵金」等，合計最高可領取44.5~68.5萬元，如果是中低收入戶，還可再領取「低收、中低收入戶人口遷移救濟金」；另依行業性質給予「農產物收入損失特別津貼」、「營業損失補償」、「市場固定攤台查估救濟」、「既有市場攤商營業損失補貼」等；以及對增購畸零地與申請房屋方案者提供專案優惠貸款及利息補貼。其配套還有「遷村安置地容積提升配套」、「補償金3年免計入社福資格」、「畸零地專區補助建築設計費」「居民就業輔導」、「農漁保資格維持協助」等，可說是全方位照顧遷村居民的權益。

▲高雄市政府啟動大林蒲遷村計畫，承諾先造鎮後遷村，以不增加居民負擔為最高原則，從優提出各項拆遷補償。 (圖／高雄市政府 提供)

對於想要在安置地自建新屋的地主，市府在大林蒲活動中心3樓設置協力造屋服務平台，由市府聘請專業建築師提供建屋諮詢、建築師媒合與營造廠媒合等服務，以公私協力方式協助居民蓋新厝；此外，大林蒲私有住商土地所有權人也可選擇「房屋方案」，以領取土地及建築物的補償金選購政府興建的優質「配售型安置住宅」，不論居民原本在大林蒲是否有房產，未來搬到遷村安置地，都可以有適合的房子可以居住。(經濟部、高雄市政府廣告)