大林蒲遷村延續社會網絡與在地認同 傳承原有聚落文化與精神

大林蒲遷村預定地空拍圖。 (圖／高雄市政府 提供)

為大林蒲居民未來及下一代發展，並回應居民期待，高雄市政府啟動大林蒲遷村計畫，承諾先造鎮後遷村，以不增加居民負擔為最高原則，從優提出補償救濟、遷村配套方案。對於居民補償、未來生計與生活環境等面向規劃優於一般公共工程搬遷條件，針對農民、漁民、攤商、經濟弱勢者等不同族群從優補償與補貼，期將遷村對民眾權益及聚落情感的影響降至最低。

保障民眾居住權，高市府提出多項從優補償土地與建築物條件，對於弱勢鄉親，可選擇入住大林蒲專案社宅，享有前2~3年免租金優惠。(社會住宅模擬圖) (圖／高雄市政府 提供)

遷村計畫由中央與地方政府聯手，為傾聽民意、凝聚共識，市府自113年2月29日至5月底，針對私有土地與房屋所有權人展開至少63場遷村方案選擇意願調查，透過一對一說明遷村補償內容與程序，讓居民提早了解可領取的補償內容與程序，再依自身需求選擇最適化方案，市府亦藉此了解所有權人對各種方案的選擇意向，以接續完成遷村各項準備，讓未來的遷村作業能順利進行。

陳其邁親自主持遷村說明 專案社宅配套保障居住權。 (圖／高雄市政府 提供)

遷村計畫「私有住商土地一坪換一坪」、「建築物全新重建價格補償」之辦理原則，除具從優補償財產權意義，也希望民眾可搬遷到安置地點落地生根，延續原有鄰里關係網絡，同時遠離工業污染，於機能完善社區延續傳統，達到社區維繫的效果。政府並提供多元的遷村補償方案，包括以補償金購買政府新建的優質住宅大樓房屋方案、直接領取現金方案等，讓民眾可視需求做出合適選擇。

▲高雄市政府啟動大林蒲遷村計畫，承諾先造鎮後遷村，以不增加居民負擔為最高原則，從優提出各項拆遷補償。 (圖／高雄市政府 提供)

行政院於112年12月核定遷村經費提高到800億元，不僅從財產權保障有房地的地主權益，也增加對無自有住宅的大林蒲鄉親安置輔助措施，以減輕租屋負擔，保障其居住生活權。市府請內政部提高大林蒲專案社會住宅數量，已從年初的500戶增加到2,000戶，並請經濟部提供租金補貼；無房地的鄉親可選擇入住大林蒲專案社宅，弱勢關懷戶3年免租金，一般戶2年免租金，或選擇領取每人10萬元津貼至他處租屋，確保大林蒲居民於遷村過程都能有溫暖住所。

大林蒲遷村安置計畫（草案）自110年2月公布以來，經過了4場說明會，高雄市長陳其邁皆親自與鄉親座談，在整個溝通與協調的過程中，充分展現了陳其邁市長所說的「凝聚共識，歡喜搬新厝」的原則，同時也體現了高雄市政府在辦理大林蒲遷村的過程中所堅守的價值，包含「積極回應大林蒲居民對遷村的期待與訴求」、「建構優於往例的多元補償方案供遷村居民選擇」、「先造鎮後遷村以減少搬遷後的適應落差」、「維繫傳統網絡與信仰延續大林蒲故事」。市府提出多元性專案優惠措施，希望在不增加居民負擔的情況下，讓居民未來在生活環境品質與公共服務設施能大幅提升，期盼遷村後，仍可使居民及其後代，維持對大林蒲地區身分認同，並延續、傳承原有聚落文化與精神。(經濟部、高雄市政府廣告)