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故宮增建玻璃亭／館方：入口亭降高度 避免遮正館

聯合報／ 記者何定照／台北報導
故宮北院修復計畫如今捲土重來，仍要設立入口亭，並規畫二樓設咖啡廳。 本報資料照片
故宮北院修復計畫如今捲土重來，仍要設立入口亭，並規畫二樓設咖啡廳。 本報資料照片

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故宮整建引質疑，甚至遭指「去中化」。故宮表示，北院興建半世紀多，當初考量民眾與文物安全才開整建標，標案並未要求在正館前設入口亭，是評選委員經專業評量選出得標團隊。目前建築團隊已降低入口亭高度且縮小屋頂，希望達到共識；至於「去中化」質疑，則是子虛烏有。

故宮說，目前宗邁團隊最新方案已將入口亭原斜屋頂做折面，總長度從廿七公尺縮為廿一公尺，入口亭高度也從十四公尺減為十一點五公尺。無法再低則是因入口亭若要做二樓，基於無障礙原須從亭下做電梯，必然得衝出相當高度，電梯上方也需機械緩衝空間。但整體已盡量避免遮蔽正館古典立面，為降低入口亭對正館外觀影響，新方案也參考正館黃牆綠瓦，提出屋頂配合改灰、黃、綠等色系。

故宮北院歷經四次擴建工程，原貌一變再變。行政院二○一七年核定新故宮計畫，內容包含北院整建，故宮秘書室營繕科長王欣榮表示，第一年招標時無人參與，第二年經多場公開說明會，二○二○年才有四組建築團隊參與，當時招標在希望滿足建物、展間及園區整建補強等基本需求外，也盼團隊提供提升觀眾參觀品質的加值創新方案，最後由宗邁建築師事務所團隊得標。

據了解，當時其他投標團隊也都設計在正館周遭新增遊客空間等建物，宗邁團隊因想創造連結正館地下一樓、一樓與二樓動線，將新建物安排在正館前方，也就是入口亭。之後因正館獲登錄為北市歷史建築，得標案依文資法須送審議，被文資委員認為入口亭過大擋住正館，未予通過，得重修改。

針對民眾質疑入口亭將使遊客無法從華表大道看到廣場二樓的「中山博物院」門額，王欣榮表示，設計者規畫在二樓廣場新建室內空間，移來正館一樓的「閒居賦」咖啡廳，將透過內部開窗讓更多遊客看到門額，還能摸到門額下的紅門。同樣是公共空間，民眾與門額關係反而更親近。

至於民眾指咖啡廳搬到二樓恐滋生蟑螂、損害國寶，王欣榮說，現在所在位置其實更緊貼展區，反而是搬到二樓後，離原正館本體較遠。

故宮北院整建最新方案，已將入口亭原斜屋頂做折面，總長度從廿七公尺縮為廿一公尺，入口亭高度也從十四公尺減為十一點五公尺。圖／故宮提供
故宮北院整建最新方案，已將入口亭原斜屋頂做折面，總長度從廿七公尺縮為廿一公尺，入口亭高度也從十四公尺減為十一點五公尺。圖／故宮提供

團隊 故宮 歷史建築

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