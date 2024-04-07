相關資訊交代不清…委員審查入口亭模擬照 驚覺事情大條
▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報
故宮北院再修復計畫，堅持在主體建築外蓋玻璃入口亭，前年底被台北市文資委員以十比二否決，最近又捲土重來。北市文資委員二月屆滿，前現任文資委員對此案看法不同，前文資委員說，當時審查看到巨大入口亭模擬照，才驚覺事情大條。不過，據了解，新上任的文資委員也有不少表示支持。
北市前文資委員王維周表示，故宮要增建當然也可討論，但團隊應清楚論述，可惜訊息一直不完整。另一位北市前文資委員陳彥良也說，審議時他最驚訝的就是該案明明已引發媒體等討論，團隊對入口亭相關訊息卻一直交代不清，也未回應其他委員先前要求提供的說明。
文資委員換屆 部分人認同新案
北市文資委員三月起換新一屆，部分委員未獲留任，加上故宮最新提案確有縮小入口亭量體，也盡量加強溝通說明，據了解，不少文資委員已認同這回故宮提案。
新任北市文資委員李乾朗表示，放眼全球博物館都努力讓展品吸引更多人參觀，羅浮宮在正館前建玻璃金字塔，好容納更多遊客，也加強參觀外的功能。「台灣別再自以為故宮已經很氣派，說故宮是世界幾大博物館」李乾朗說，故宮展品固然豐富，他也支持故宮承續中國文化也吸納台灣乃至外國文化，但重點是要繼續進步做大，否則根本連對岸博物館都趕不上，遑論國際，之前大故宮計畫已胎死腹中，新案應可帶出故宮新樣貌。
專家：融合新舊 有效規畫空間
民眾認為入口亭會遮住故宮，李乾朗表示，故宮其實跟中正紀念堂一樣，年代都不古老，只是具特殊歷史意義；文資法所謂「阻塞觀覽通道」，也不該理解為文資三百六十度內都不能被建築擋住，否則是強人所難，故宮也將永遠窒礙難行、在國際愈來愈退步。
續任文資委員薛琴也說，故宮現狀與最早年原貌早已不同，現代化是必然，並非一定不能蓋入口亭，重點是如何更有效規畫故宮全區整體空間。他認為不妨放眼各國博物館現代化工程，看大家如何融合風格新舊，找到比較緩和的路徑、解決問題。
小檔案 故宮北院 列歷史建築
一九六一年政府決定在外雙溪建故宮正式館院，一九六五年故宮正館主體完工，蔣介石總統為紀念國父孫中山，題署「中山博物院」門額，並於國父百年誕辰紀念日十一月十二日為故宮正式揭幕。
故宮於一九六七年及一九七○年陸續增建兩翼建築和護龍，建築仍採華北宮殿風格；不過之後包括二○○七年完工的正館整建等多次工程，已漸脫離原設定的宮殿規格。
二○一七年蔡政府期間，行政院核定新故宮計畫，包括北院擴整建。但二○二○年北院擴整建競圖揭曉後一個月，正館獲登錄北市歷史建築，整擴建依文資法須經北市文資審議通過。（記者何定照）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言