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健保藥價調整4月上路 地區醫院、診所憂掀藥品兩大危機

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部健保署今年最新調整藥價，4月1日上路，藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，此波藥價調整多屬於慢性病用藥，影響患者人數高達600萬人。記者曾學仁／攝影
衛福部健保署今年最新調整藥價，4月1日上路，藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，此波藥價調整多屬於慢性病用藥，影響患者人數高達600萬人。記者曾學仁／攝影

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衛福部健保署公告，今年最新藥價於四月一日上路，藥價調整後，民眾憂心醫療院所出現換藥潮。社區醫院協會理事長朱益宏表示，健保調整藥價後，醫療院所會與藥廠重新議價，藥廠不願意降價，醫院考量營運成本，確實可能出現一波換藥潮。藥師公會全聯會理事長黃金舜也說，此波藥價調整多屬慢性病用藥，如心臟血管、神經系統、抗感染等用藥，影響患者將達六百萬人。

朱益宏說，醫療院所面對健保藥價調整，考量營運成本需與藥廠重新議價，但醫院層級不同，作法也不同，醫學中心藥品用量大，藥價議價能力強，同一藥廠可以針對不同藥品價格互相搭配，如降某藥品的價格，卻提高另一藥品價格。反觀地區醫院、基層診所在藥品採購受限用量少、必須向藥廠採購達一定數量的藥品，才有議價機會。

朱益宏說，如果採購量不夠，藥廠不出貨將形同斷貨，形成另類被迫換藥潮，但地區醫院、基層診所被迫換藥，能不能真的換到又是問題，像偏遠地區醫療院所，藥廠送藥成本高，藥價不降反升，呼籲健保署多協助偏遠地區醫院順利取得應有的藥物。

健保署每年調整藥價，確實造成部分藥廠不符生產成本，選擇少量生產，或離開台灣市場。基層醫療協會理事長林應然說，基層診所有時換藥考量並非藥價，而是缺藥潮，不得不更換其他更充足，又不影響治療效果的藥品，若再持續砍藥價，缺藥潮不解決，恐影響民眾用藥。

藥師公會全聯會副發言人、藥師王明媛說，新藥價上路半年至一年後，醫療院所、藥局會與藥廠重新議價藥品，當藥價太高，為降低經營成本，轉為採購藥價低的藥品，常會出現換藥潮。

不具名醫師表示，健保署調整藥價有利有弊，健保降低藥價支出後，省下來的錢可滿足其他病人需求，但調整藥價會壓縮藥廠獲利空間，擔心原廠藥退出市場，不利國內醫療發展，往後患者需原廠藥治療時，還須專案進口，反而可能花更多的錢，「一直壓低藥價，並非長遠之道」。

一不具名藥師指出，每年健保藥價調整，各藥局已有一套應對機制，每年3月底、接近4月調整藥價，藥局爲避免虧損，對於降價藥品會暫停進貨，等待新藥價上路後，再用便宜價格進藥，主因是社區藥局進藥量不如醫學中心，議價空間少，只能「少賠為賺」，即便如此，部分藥局受此波藥價調整影響，仍會虧損數萬元不等。

「但暫停進藥的作法，真的很令人痛心。此名藥師說，如上月底有位民眾拿著慢性處方箋來到藥局，準備領取失智症藥物，但該款藥物藥局剛好用完，如果要幫民眾叫藥，礙於藥物包裝方式，每次需進貨100顆，但民眾只需要28顆，但藥品在四月後，每顆藥價調降6元，也只好請民眾到別家藥局領藥，健保署應想辦法解決藥價調整產生的諸多問題。

健保署醫審及藥材組長黃育文說，調整藥價前需經評估，若是基本的、必要的、不符成本的藥品，就不會調降藥價，確保民眾用藥權益，目前共28家廠商提出重新核價，正依相關程序處理中。

健保署 患者 藥局

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