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花蓮強震整理包／釀9死、餘震破300次 重大災情、災後理賠、專家示警一次看

影／地震2支登山隊受困郡大林道 空勤搜救隊入山救人

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
受花蓮大地震影響，能高越嶺西段國家步道已出現大量落石，林業署表示地震之後不建議山友前往登山。圖／林業署南投分署提供
受花蓮大地震影響，能高越嶺西段國家步道已出現大量落石，林業署表示地震之後不建議山友前往登山。圖／林業署南投分署提供

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受花蓮大地震影響，空勤直升機上午好忙！今天清晨6點起飛抵達能高山以吊籃將62歲蔡男吊掛上機，隨後再往信鄉接送4人搜救隊，載至郡大林道36k停機坪，進行搜救受困的4人登山隊，南投消防局三大隊表示，由於郡大林道登山口落石山崩，目前連同另一5人登山隊，已知9名山友都平安無恙，下午將在救援隊安排下抵達1.8K落石區再一同下山。

南投消防局表示，蔡姓男登山客是在攀登能高山時疑不慎跌倒手脫臼，空勤二大隊第三隊接獲勤務指揮中心指示，今晨執行能高山蔡姓山友吊掛後，先載送至南投信義同富停機坪交救護車後送醫，同時接送搜救4名隊員出發前往郡大林道接受阻的登山隊下山。

大隊長林正宜指出，這支3男1女登山隊是地震前由花蓮入山走南三段，原定昨天由郡大林道東埔下山，但因郡大林道登山口發生大量山崩落石，只好折回32k有通信訊號處，取得和家屬連繫後，家屬報案表示，登山隊原本想尋望鄉山另一條路下山，但考量到這條路線並不好走，因而建議登山隊的山友先和搜救隊會合，並等待另一支4男1女登山隊在32k碰面後，一同前往1.8至2k的落石崩落點，再經由搜救人員協助徒步通過步道阻斷處，預計9位下午可安全搭上等待的接駁車下山。

南投消防局表示，目前受阻的兩支登山隊員的身體健康都良好，下午將安排接駁車抵達登山口接回山友，但強調由於山區地質脆弱，郡大林道入口仍有多處落石，地震之後不建議山友前往登山；林業署南投分署並指出，能高越嶺西段國家步道遇豪雨極易有崩塌或土石流災害發生。有落石坍方發生時，基於安全考量，會視災損程度，必要時實施暫時性封閉措施，辦理搶救工程，若造成通行不便，請民眾體諒。

受花蓮大地震影響，能高越嶺西段國家步道已出現大量落石，林業署表示地震之後不建議山友前往登山。圖／林業署南投分署提供
受花蓮大地震影響，能高越嶺西段國家步道已出現大量落石，林業署表示地震之後不建議山友前往登山。圖／林業署南投分署提供
受花蓮大地震影響，郡大林道登山口已出現大量落石，林業署表示地震之後不建議山友前往登山。圖／林業署南投分署提供
受花蓮大地震影響，郡大林道登山口已出現大量落石，林業署表示地震之後不建議山友前往登山。圖／林業署南投分署提供
受花蓮大地震影響，郡大林道登山口已出現大量落石，林業署表示地震之後不建議山友前往登山。圖／林業署南投分署提供
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南投 山友 落石

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