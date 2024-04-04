影／地震2支登山隊受困郡大林道 空勤搜救隊入山救人

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受花蓮大地震影響，空勤直升機上午好忙！今天清晨6點起飛抵達能高山以吊籃將62歲蔡男吊掛上機，隨後再往信鄉接送4人搜救隊，載至郡大林道36k停機坪，進行搜救受困的4人登山隊，南投消防局三大隊表示，由於郡大林道登山口落石山崩，目前連同另一5人登山隊，已知9名山友都平安無恙，下午將在救援隊安排下抵達1.8K落石區再一同下山。

南投消防局表示，蔡姓男登山客是在攀登能高山時疑不慎跌倒手脫臼，空勤二大隊第三隊接獲勤務指揮中心指示，今晨執行能高山蔡姓山友吊掛後，先載送至南投信義同富停機坪交救護車後送醫，同時接送搜救4名隊員出發前往郡大林道接受阻的登山隊下山。

大隊長林正宜指出，這支3男1女登山隊是地震前由花蓮入山走南三段，原定昨天由郡大林道東埔下山，但因郡大林道登山口發生大量山崩落石，只好折回32k有通信訊號處，取得和家屬連繫後，家屬報案表示，登山隊原本想尋望鄉山另一條路下山，但考量到這條路線並不好走，因而建議登山隊的山友先和搜救隊會合，並等待另一支4男1女登山隊在32k碰面後，一同前往1.8至2k的落石崩落點，再經由搜救人員協助徒步通過步道阻斷處，預計9位下午可安全搭上等待的接駁車下山。